Utopía, el primer 'marketplace' social de Madrid, supera las 100 entidades adheridas y se asienta como modelo empresarial

La economía social de la Comunidad de Madrid cuenta desde 2023 con un punto de encuentro propio en internet. Se trata de la plataforma Utopía, impulsada por la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA), y ha alcanzado ya las 100 entidades adheridas.

El portal nació el 25 de julio de 2023 con la intención de trasladar al entorno digital la oferta de cooperativas, sociedades laborales y otras organizaciones que priorizan objetivos sociales junto a la actividad económica.

Está cofinanciada por la Comunidad de Madrid, y se ha consolidado como una herramienta abierta y gratuita para cualquier entidad del sector.

Actualmente, reúne desde centros especiales de empleo hasta cooperativas de trabajo, transporte, educación, agroalimentación o consumo, entre otras.

Y es que, más que una tienda online, Utopía funciona como un directorio interactivo. A través de un buscador, el usuario puede localizar proveedores por tipo de servicio o por ubicación geográfica mediante un mapa.

Es tan sencillo como introducir una necesidad concreta y, a partir de ahí, la plataforma muestra de forma inmediata las empresas que pueden cubrirla en la Comunidad de Madrid. Los ámbitos son diversos: alimentación, arquitectura, jardinería, diseño gráfico, marketing digital o formación, entre otros.

Un grupo de personas uniendo sus manos. iStock

Sin embargo, el marketplace no gestiona el pago final. Su función consiste en conectar la demanda con la oferta, pues la transacción se completa en la web o en el establecimiento físico de cada organización.

Según sus promotores, el portal actúa como un escaparate digital que incrementa la visibilidad, dirige tráfico hacia las páginas corporativas y favorece la conversión en ventas mediante técnicas de posicionamiento en internet.

Por la economía social

La iniciativa también responde a una necesidad interna del propio sector. Y es que las entidades de economía social suelen buscar proveedores con valores similares cuando requieren servicios profesionales; y ese es precisamente el objetivo de esta propuesta.

La plataforma facilita estas relaciones y materializa el principio de intercooperación, uno de los siete pilares definidos por la Alianza Cooperativa Internacional para la identidad cooperativa.

De hecho, la economía social madrileña representa actualmente el 8% del producto interior bruto regional, por debajo del 10% de media nacional.

La cuestión es que este modelo agrupa empresas privadas cuyo objetivo principal no es maximizar beneficios para accionistas, sino el bien común de sus integrantes o de la sociedad; situándose así entre el sector público y la empresa privada convencional, combinando actividad de mercado con orientación social.

Entre sus características se incluyen la primacía de las personas sobre el capital, la gestión democrática y participativa y la reinversión de parte de los excedentes en la propia organización o en proyectos sociales.

Además de su dimensión económica, el sector mantiene un marcado componente social. Promueve el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la inserción laboral de colectivos vulnerables, la conciliación y la creación de empleo estable y de calidad.

De este modo, Utopía pretende canalizar ese modelo hacia el consumo cotidiano. Lo hace facilitando el acceso a la oferta del sector, es decir, buscando acercar a los ciudadanos a una forma de compra basada en criterios sociales. Y ya lo está demostrando.

Con la incorporación de un centenar de entidades en poco más de dos años, la plataforma continúa avanzando en su objetivo de convertirse en el principal punto de referencia digital para la economía social madrileña.