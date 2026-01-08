Los glaciares de los Alpes, en peligro por el aumento de temperaturas: el 99% podría desaparecer para 2100

Una cueva en el glaciar Morteratsch en Suiza. Lander Van Tricht ETH Zúrich, Cátedra de Glaciología

A finales de este siglo, el número de glaciares del planeta se habrá reducido de forma drástica, independientemente del escenario climático.

Incluso si el calentamiento global se limita a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, solo sobrevivirán aproximadamente la mitad de los actuales. Y en caso de que la temperatura media aumente hasta +4 °C, quedará en pie apenas una décima parte.

Además, la desaparición de glaciares alcanzará un máximo histórico a mediados de siglo, con pérdidas anuales que podrían duplicarse en los escenarios más extremos.

Estas son las principales conclusiones de un estudio internacional liderado por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich), publicado recientemente en Nature Climate Change.

Y es que, por primera vez, la investigación no se centra únicamente en cuánta masa de hielo se pierde, sino en cuántos glaciares desaparecen por completo, cuándo ocurre y en qué regiones.

Según sus anotaciones, en función de la magnitud del calentamiento global, los resultados podrían variar de forma significativa.

Es decir, con un aumento medio de la temperatura de 1,5 °C, se estima que alrededor de 100.000 glaciares seguirán existiendo en 2100; mientras que con 4 °C, la cifra se reduciría a unos 18.000.

En peligro de extinción

Uno de los principales aportes del estudio es la introducción del concepto "pico de extinción de glaciares", definido como el momento en que la cantidad de glaciares que desaparecen en un solo año alcanza su valor máximo.

Según las proyecciones, con un calentamiento limitado a 1,5 °C, este pico se produciría alrededor de 2041, con la pérdida de unos 2.000 glaciares en un año.

Por otro lado, en un escenario de 4 °C por encima de los niveles preindustriales, el pico se desplazaría hasta 2055, pero con una magnitud mucho mayor, pues desaparecerían el doble de glaciares en el mismo periodo de tiempo.

El glaciar Pizol en Suiza ya desapareció en 2006. Matthias Huss ETH Zúrich, Cátedra de Glaciología

"Hemos calculado en años cuándo desaparecerá cada glaciar de la Tierra", explica Lander Van Tricht, autor principal del estudio e investigador de la ETH Zurich y del Instituto Federal Suizo de Investigación Forestal, Nivológica y Paisajística (WSL).

De hecho, tal y como comenta Van Tricht, tras ese pico, las tasas anuales de pérdida disminuirán dado que la mayoría de los glaciares pequeños se habrán extinguido, no porque el retroceso se frene.

En el punto de mira

El análisis revela que las regiones más vulnerables son aquellas con numerosos glaciares pequeños situados a menor altitud o en latitudes bajas.

Entre ellas se encuentran los Alpes, el Cáucaso, las Montañas Rocosas, partes de los Andes y las cordilleras africanas cercanas al ecuador.

En estas zonas, más de la mitad de los glaciares podría desaparecer en los próximos diez a 20 años. Aunque, a escala global, la tasa máxima de pérdida se alcanzaría aproximadamente una década después que en los Alpes.

El caso alpino es especialmente ilustrativo. Con un aumento de temperatura de 1,5 °C, solo el 12% de los glaciares de los Alpes —unos 430 de los aproximadamente 3.000 existentes en 2025— seguirían presentes en 2100. Con 2 °C por encima de los niveles preindustriales, la cifra descendería al 8%, y con 4 °C, apenas sobreviviría el 1%, alrededor de 20 masas de hielo.

Incluso grandes glaciares como el Aletsch se fragmentarían en varias partes, mientras que otros de tamaño medio, como el del Ródano, quedarían reducidos a restos o desaparecerían por completo.

Glaciares globales en riesgo. Natural Earth / Springer Nature ETH Zúrich, Cátedra de Glaciología

Otras regiones muestran patrones similares. En las Montañas Rocosas, alrededor del 25% de los glaciares actuales sobreviviría con +1,5 °C, frente a una pérdida del 99% con +4 °C.

En los Andes y Asia Central, cerca del 43% resistiría en el escenario más favorable, pero las pérdidas superarían el 94% con un calentamiento extremo. Incluso en el Karakórum, donde algunos glaciares crecieron temporalmente tras el cambio de milenio, se prevé un retroceso generalizado.

Ante esta situación, los autores hacen hincapié en que cada grado, e incluso cada décima de grado, resulta determinante. Pues, tal y como afirma Daniel Farinotti, coautor del estudio y profesor de Glaciología de la ETH Zurich, "los resultados subrayan la urgencia de una acción climática ambiciosa".