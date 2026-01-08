EEUU abandona la convención de la ONU sobre cambio climático, un año después de irse del Acuerdo de París

Casi un año después de abandonar el Acuerdo de París, la Administración Trump ha retirado a Estados Unidos de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC/UNFCCC).

El anuncio, que se enmarca en una serie de retiradas de organismos oficiales, la mayoría dependientes de Naciones Unidas, viene a confirmar el rechazo absoluto del presidente norteamericano a los mecanismos internacionales de lucha contra la emergencia climática.

Así, según la orden ejecutiva de la Casa Blanca, EEUU dejará de financiar las organizaciones, convenciones y tratados que son "contrarios a los intereses del país".

Como era de esperar, las reacciones han sido inmediatas. John Kerry, 68º secretario de Estado de EEUU y ex enviado especial para el clima, insiste en que "no hay nada sorprendente en la actitud de Trump hacia la crisis climática o el valor de las instituciones".

Kerry también recuerda que esta decisión es "un regalo para China y una tarjeta de salida de la cárcel para los países y los contaminadores que quieren eludir su responsabilidad". El que fue secretario de Estado de Barack Obama lamenta que esta se trata de "otra herida autoinfligida en la escena mundial".

