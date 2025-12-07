¿Y si la inteligencia artificial promoviese la democracia en vez de deteriorarla? 22 medidas sencillas para hacerlo posible

"Hoy en día, la confianza ciudadana en las instituciones públicas atraviesa mínimos altamente preocupantes", indica el informe AI for Better, elaborado por Ashoka España. En concreto, matiza el texto, en nuestro país, menos del 40% de la población afirma confiar en la política y la Administración pública.

Esto sucede, además, en un momento en el que el contenido generado por inteligencia artificial inunda las redes sociales. Lo que, según explican los expertos, amenaza con desestabilizar las democracias —tanto la patria como las de nuestro entorno—.

En este contexto, el documento publicado por Ashoka esta misma semana recoge algunos aprendizajes clave de Tech for Humanity, la iniciativa global de la entidad que "explora cómo la tecnología puede diseñarse y aplicarse para beneficiar a las personas y al planeta".

El documento tiene como objetivo "ofrecer a las Administraciones públicas un marco estratégico para adoptar una IA que fortalezca la democracia, mejore la vida de la ciudadanía y potencie la inteligencia colectiva". Y lo hace basándose en la experiencia directa de quienes ya están aplicando esta tecnología "con criterios éticos y de impacto social".

22 propuestas

Desde Ashoka aseguran creer que la humanidad —y España en concreto— se encuentra ante una "oportunidad histórica" para apostar por una visión tecnológica que consista en expandir la capacidad humana y no que esta sea reemplazada por la inteligencia artificial. Y remarcan: "Que no concentre poder, sino que lo redistribuya; que no excluya, sino que escuche más y mejor".

Por eso, han creado una suerte de hoja de ruta para "garantizar que la IA refuerce realmente la democracia y la participación ciudadana". Algo que, dicen, es necesario que se haga desde el propio diseño de las políticas públicas.

En concreto, su propuesta consiste en un total de 22 ideas o estrategias que, aseguran, de seguirse, construirán una relación más sana entre personas y tecnología.

IA democrática La propuesta de Ashoka gira en torno a varios ejes: Gobernanza democrática de la IA Crear consejos asesores permanentes en cada nivel de la Administración, con representación de sociedad civil, academia, sector privado y emprendimiento social, para asegurar asesoría técnica y social continua en IA.

Establecer un Registro Central de Algoritmos de uso público, obligatorio para todas las Administraciones, con lenguaje claro y que incluya finalidad, datos utilizados y resultados de auditorías.

Crear un órgano consultivo a nivel Ministerial en el que la sociedad civil esté formalmente representada y supervise el diseño y la creación del Registro Estatal.

Incluir comités de ética y auditorías algorítmicas regulares en todas las políticas de IA, para detectar sesgos, errores y posibles efectos que generen desigualdades.

Asegurar que ninguna decisión que afecte a personas dependa exclusivamente de IA. Infraestructura y datos al servicio del bien común Financiar una infraestructura pública de IA y de datos como bien público permanente que suponga un compromiso a largo plazo, con gobernanza independiente, garantizando que tanto los datos como los modelos y algoritmos resultantes sean accesibles, auditables y reutilizables.

Garantizar el acceso universal y gratuito a las infraestructuras públicas de IA y a los datos para Administraciones locales, PYMES, emprendedores sociales, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, con accesibilidad multilingüe y adaptación a discapacidades.

Establecer un marco nacional de estándares de datos para las app basado en principios FAIR.

Potenciar comunidades y cooperativas de datos integradas por ciudadanía, en la que esta tenga el protagonismo en la creación y gobernanza de los mismos.

Crear un fondo de soberanía tecnológica que permita la financiación de proyectos open-source orientados al bien común y la resolución de problemas con impacto social. Capacidades internas y aprendizaje institucional Crear una guía de orientación sobre el uso de la IA, la ética, la gobernanza democrática y la transparencia algorítmica en el sector público.

Introducir incentivos y requisitos de competencias digitales en pruebas de acceso, programas de formación y planes de carrera de los empleados públicos; así como incentivos para retener el talento.

Establecer plataformas de colaboración público-privada social permanentes para intercambio de conocimientos en IA, con participación de emprendedores sociales y AAPP. Contratación y financiación para el impacto Garantizar por contrato el respeto a la privacidad, la transparencia y uso ético de los datos en licitaciones públicas y acuerdos de licencia.

Financiar laboratorios de innovación cívica en IA que permitan a ciudadanía, expertos y emprendedores experimentar con datos y modelos en entornos controlados y con recursos públicos. Facilitar también el impulso de pilotos desarrollados con IA en la implementación de políticas públicas.

Potenciar un ecosistema diverso de proveedores, evitando que la oferta económica tenga un mayor peso en las licitaciones públicas y premiando la innovación social y el bien común.

Generar un marketplace de proveedores tecnológicos cuyos criterios prioricen el emprendimiento social. Participación ciudadana mejorada con la IA Incorporar IA en procesos participativos para garantizar la equidad y hacerlos más accesibles. Esto incluye: traducción multilingüe, lectura fácil, análisis de desequilibrios de poder, visualización de aportes de comunidades vulnerables, y moderación asistida con supervisión humana, con el fin de amplificar las voces de grupos excluidos y minorizados.

Implementar IA para analizar y sintetizar los aportes ciudadanos en procesos de consulta masiva y deliberación, con el fin de extraer insights para la toma de decisiones.

Establecer mecanismos de monitorización sistemática que permitan identificar proyectos de emprendimiento social con alto potencial de impacto y facilitar su incorporación en el diseño y desarrollo de políticas públicas.

Habilitar nuevos canales con IA generativa para acceso a información y para difundir de forma accesible y atractiva los resultados de Asambleas y otros procesos ciudadanos.

Aplicar IA en la recopilación y análisis de datos sociales y económicos para sustentar las políticas públicas en evidencia contrastada.

Todo esto porque, como recuerdan los autores del texto, "frente a una revolución tecnológica en marcha, marcada por el riesgo de aumentar desigualdades o perder el control democrático, la IA representa también una gran oportunidad para repensar cómo diseñamos políticas públicas más inclusivas, abiertas y colaborativas".