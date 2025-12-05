Del sinhogarismo abanderado por Richard Gere a la lucha de las afganas: el cine social toma la cartelera española

Alejandra y Richard Gere en un fotograma de 'Lo que nadie quiere ver'. Hogar Sí

El cine clásico siempre ha representado el mes de diciembre —y la Navidad— como una época para compartir y reflexionar sobre lo que tenemos y nuestro papel en el mundo.

Plácido, de Luis García Berlanga, o Qué bello es vivir, de Frank Capra, son los primeros títulos que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la capacidad del séptimo arte para hacer crítica social y reconectarnos con el espíritu navideño.

Puede que sea precisamente eso lo que, este 2025, haya llenado las salas de cine y las plataformas de cintas que recogen el testigo de los grandes clásicos para sacudir hasta los cimientos la sociedad.

Y es que este último mes del año parece una oda a las películas con impacto, que quieren removernos, hacernos pensar y entender las problemáticas que no necesariamente nos tocan directamente.

Es el caso, por ejemplo, del cortometraje documental Lo que nadie quiere ver. Protagonizado por Alejandra y Richard Gere, busca visibilizar la realidad del sinhogarismo en España. Este proyecto de Hogar Sí muestra las historias reales de Javi, Mamen, Latyr y Pepe, quienes consiguen una vivienda tras décadas en la calle.

La premier de este corto, que tuvo lugar a finales de noviembre en Madrid, ha sido una suerte de pistoletazo de salida de un mes con salas de cine cargadas de mensajes positivos.

Ocurre lo mismo con la aclamada La voz de Hind, filme de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, que narra la historia —real— de unos voluntarios de la Media Luna Roja en Palestina que acuden a la llamada de emergencia de una niña gazatí atrapada tras un bombardeo israelí.

La cinta, ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Venecia y el del público del de San Sebastián, entre otros, permanecerá este mes en la cartelera de los cines de España.

En esta línea, entre el 5 y el 10 de diciembre se celebra en el Círculo Maldá de Barcelona la 22ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de la ciudad condal. Entre las películas que podrán verse estos días como parte de su cartel están La tortura blanca, de la iraní Narges Mohammadi, o Shot The Voice Of Freedom, de la afgana Zainab Entezar.

La primera recoge conversaciones con presas políticas iraníes, como la propia Mohammadi. La segunda retrata la vida y la lucha de las mujeres de Afganistán tras la retirada de las fuerzas internacionales y el regreso de los talibanes.

La pequeña pantalla

Las plataformas también se llenan este mes de diciembre de cine social. Es el caso de El rugir de las llamas, el documental danés de Robin Petré que puede verse en HBO Max y que sumerge al espectador en el corazón de los incendios gallegos.

En concreto, muestra cómo animales y humanos luchan por sobrevivir al fuego que los acecha en una zona donde los caballos salvajes han sido, tradicionalmente, los responsables de controlar la vegetación.

Por su parte, Filmin ha estrenado esta misma semana el documental de Plena Inclusión Lo imposible se hará, una cinta que está protagonizada por 38 artistas con discapacidad intelectual y del desarrollo que actuaron en un concierto en el Auditorio Nacional de Música para conmemorar el 60 aniversario de la organización social.