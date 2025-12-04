El efecto Trump en la ayuda humanitaria global: recortes de 4.300 millones de euros por su desprecio a los DDHH

La ayuda humanitaria ha sufrido los mayores recortes de la historia. En concreto, su financiación cayó en 2024 casi 5.000 millones de dólares (4.300 millones de euros) o, lo que es lo mismo, un 10% respecto a 2023. Este 2025 se espera, además, que haya una nueva caída del 34% al acabar el año.

Así, al menos, lo asegura la 22ª edición del informe La acción humanitaria en 2024-2025, realizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF), publicado en la mañana del 3 de diciembre. Según los propios autores, el panorama que presenta el estudio es "desolador".

Y el motivo, como explica Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH, "tiene por primera vez nombre y apellidos: Donald Trump". El presidente de Estados Unidos sería el responsable directo de que el panorama internacional sea "turbio" y con "tendencias cada vez más negativas".

Núñez apunta que "el perturbador en jefe —es decir, Trump— va a ser el culpable de muchas cosas que veamos en los próximos meses, incluso años". Pues no sólo está convulsionando el orden internacional vigente, sino que "está provocando su colapso". Y apunta: "A pesar de que a quien más ha beneficiado es a EEUU".

Así que sería, como asegura el informe de IECAH y MSF, el presidente de Estados Unidos el que está detrás de la caída del presupuesto humanitario, que llevaba desde 1998 en un "crecimiento sostenido".

Efecto Trump

Diferentes entidades humanitarias llevan desde que regresó a la Casa Blanca calculando el impacto de este "efecto Trump", que no sólo ha consistido en el desmantelamiento de la agencia de cooperación estadounidense USAID. Pues el presidente tiene "capacidad de inspirar y financiar a otros en la misma línea de deterioro de las democracias", insiste Núñez.

Esta nueva legislatura en el despacho oval implica, según MSF y el IECAH, un "punto de inflexión" para el sector humanitario que no hace más que ahondar en el ya de por sí frágil orden mundial marcado por las crisis prolongadas, los desastres agravados por el cambio climático, la desinformación y la pérdida de legitimidad.

octubre de 2025, una clínica móvil de MSF acudía dos veces por semana a este centro de tránsito para personas desplazadas por los combates en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania. Yuliia Trofimova MSF

Según los autores del informe, como Trump, habría "poderosos actores empeñados en hacer saltar por los aires" el escenario internacional, algo que se ejemplifica en Ucrania y Gaza.

Los dos territorios vuelven a ser escenarios "paradigmáticos" de una violencia prolongada y desproporcionada de "corte imperialista", como indica Núñez.

En este contexto, las crisis humanitarias se agudizan y, cuando la ayuda no llega, son las personas las que sufren. Porque, recuerda Francisco Rey, codirector del IECAH, "los recortes tienen rostro humano".

La paradoja española Según el informe, la acción humanitaria española "ha consolidado avances importantes" este curso 2024-2025. Eso, a pesar de que persisten "desafíos estructurales vinculados a la fragmentación institucional, la limitada flexibilidad financiera y la distancia entre planificación estratégica y recursos efectivos". Sin embargo, España vive una paradoja. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española creció un 11,87% en 2024, hasta los 4.021 millones de euros. Pero los fondos destinados a acción humanitaria descendieron un 18,5% hasta los 174,17 millones, lo que supone un 4,3% de la AOD "lejos del 10% fijado por la ley".

"Reseteo humanitario"

Tal y como recuerdan los expertos, la reducción de la ayuda humanitaria ha precipitado un "reseteo humanitario". Esto es, indica Raquel Ayora, directora general de MSF, que se produzca una "hiperpriorización" de la asistencia. Es decir, que se destinen los fondos existentes a las crisis más complejas en las zonas más vulnerables.

Pero, para eso, recuerda, el sistema humanitario debería ser robusto y tener capacidad para llegar a las zonas de difícil acceso y donde la violencia pone en riesgo incluso a los equipos. "Esto no puede suceder porque hemos visto cómo el sector ha ido debilitándose año tras año", insiste Ayora.

Una trabajadora de MSF atiende a una mujer y a su bebé que han huido de Sudán. Corentin Fohlen MSF

Al final, con este reseteo "siempre pierde alguien". O, más bien, "muchos".

El informe de MSF y el IECAH recuerda que "sin un cambio profundo en las estructuras de poder, el reseteo corre el riesgo de quedarse en un ajuste financiero". Y alerta de que "la ayuda podría retroceder hacia un modelo asistencialista" que debilite los "avances logrados en materia de protección, calidad y rendición de cuentas".