Una prestación universal a la crianza sacaría a 270.000 niños españoles de la pobreza: esta es la propuesta de UNICEF

El fondo de Naciones Unidas para la infancia lo tiene claro: se puede acabar con la pobreza infantil. Y en España, al menos, UNICEF sabe cómo hacerlo: con una prestación universal a la infancia progresiva de 100 euros.

Así, aseguran desde la entidad, la tasa de pobreza entre menores se podría reducir hasta un 11,2% en nuestro país. Esto, afirman, sacaría a 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad.

Esta es la principal conclusión del informe El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España, elaborado por la organización, con contribuciones y análisis del Centro de Políticas Económicas de Esade, presentado hoy, 20 de noviembre.

En él se analiza por primera vez el impacto de políticas concretas tanto a nivel estatal como de las distintas comunidades autónomas.

Porque, como ha asegurado durante la presentación el presidente de UNICEF ESPAÑA, Gustavo Suárez-Pertierra, "la pobreza infantil en nuestro país es la más alta de la Unión Europea y no puede esperar más".

Por eso, ha insistido en que "es el momento de actuar". Y ha matizado: "No hacerlo no solo tiene consecuencias directas en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes; también tiene un enorme coste para el país y acrecienta la vergüenza de estar a la cola de la UE. Sabemos qué medidas funcionan, por lo que esta situación no debería prolongarse más".

Las cifras no mienten

El estudio de UNICEF asegura que la tasa de pobreza monetaria ha disminuido para los adultos (de 18 años a 64 años) en 1,7 puntos porcentuales en los cinco últimos años (del 19,8 al 18,1%). A la vez, en el último ha crecido en casi la misma cifra (1,8) para los menores de 18 años (del 27,4 al 29,2%).

Un grupo de niñas en Aldeas Infantiles SOS. ALDEAS INFANTILES SOS Europa Press

Pero ¿cómo saben desde la agencia de la ONU las medidas que funcionan? El análisis realizado simula el impacto de una serie de medidas para estimar cuántos menores se verían beneficiados, así como el coste que supondría al Estado cada una de ellas.

En concreto, han estudiado cuatro medidas relacionadas con las transferencias monetarias: prestaciones universales por crianza de 100 y 200 euros mensuales, y el aumento del Ingreso Mínimo Vital de un 20% y un 40%. Además de dos relacionadas con el empleo: aumento del 20% del salario mínimo interprofesional y del 20% de la intensidad laboral.

Prestación universal

El estudio de UNICEF concluye que la mejor medida, tanto por coste e impacto como por viabilidad, sería la prestación universal por crianza progresiva de 100 euros mensuales.

Según las simulaciones del informe, esta propuesta podría reducir en 3,6 puntos porcentuales la pobreza infantil. Esto es, como ha explicado José María Vera, director de UNICEF ESPAÑA, durante la presentación del estudio, "tendríamos un 11,2% menos de niños y niñas en situación de pobreza, o, dicho de otro modo, más de 270.000 saldrían de ella".

El coste de implantar esta prestación, además, ascendería a 3.500 millones de euros netos. Esto, asegura el informe, "reduciría los casi 9.000 millones estimados en las simulaciones si se descuentan las deducciones actuales que tienen las personas con hijos a cargo que hacen la declaración de la renta".

Según ha explicado Vera, "esta medida se aplicaría a través de la declaración de la renta, y su cuantía iría aumentando en el futuro y variando en función de la renta, por lo que podría excluir a las más altas".

Sustituiría, así, a otros beneficios fiscales actuales, lo que, según el director de UNICEF, "simplificaría el sistema y optimizaría recursos".