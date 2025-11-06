Lula da Silva, sobre la COP30: "Fuerzas extremistas fabrican noticias falsas sobre el clima por beneficio propio"

El presidente de Brasil durante la apertura de la cumbre de líderes previa a la COP30. Adriano Machado Reuters Belém

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene claro que la labor de Brasil como anfitrión de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) sobre cambio climático de Naciones Unidas no será un camino de rosas. Y así se lo ha hecho saber al mundo este jueves, 6 de noviembre, durante la apertura de la cumbre de líderes del encuentro de Belém.

"Fuerzas extremistas fabrican noticias falsas sobre el clima por beneficio propio", ha dicho. Y es que, como ha matizado, sólo lo hacen para "obtener rédito electoral" y "degradar el medioambiente".

Asimismo, el brasileño ha recordado que "la ventana para atajar el cambio climático se está cerrando" ante nuestros ojos y, por ello, la acción durante esta cumbre de Brasil es fundamental.

En concreto, Da Silva ha puesto el foco en la necesidad de superar la dependencia de los combustibles fósiles a través de una "transición bien planificada" a pesar de esas "fuerzas extremistas" que buscan "preservar un modelo caducado".

Asimismo, ha recalcado que la transición energética ha de venir de la mano de una financiación "adecuada" y "bien planificada" que, además, sea "justa".

Para el presidente brasileño, el Acuerdo de París, que este año cumple una década, es "el mayor hito del multilateralismo moderno" y ha urgido a renovar el espíritu de la cooperación que lo hizo posible.

António Guterres y Lula da Silva, durante la apertura de la cumbre de altos mandatarios. Adriano Machado Reuters Belém

En un guiño a esa puerta a la Amazonía en la que se encuentra Belém, el mandatario brasileño también ha resaltado los valores sostenibles de los pueblos indígenas, de los que hay mucho que aprender.

Porque, como ha explicado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los gobiernos del mundo se encuentran en un momento en el que puede "elegir entre liderar el cambio o dirigirnos a todos a la ruina". Y las comunidades indígenas pueden brindar ejemplos de cómo conjugar humanidad y naturaleza.

"Fracaso moral"

El mensaje de Guterres a los líderes mundiales horas antes del arranque inicial de la COP30 ha llegado, también, sin paliativos: "No limitar el calentamiento global a 1,5 °C [respecto a la temperatura preindustrial] es un fracaso moral y una negligencia mortal".

El secretario general de la ONU ha recordado que los esfuerzos para "estabilizar" el clima están "siendo retenidos" por empresas de combustibles fósiles que no cesan en su empeño por "obstruir el proceso" de transición y "engañar al público".

Por eso, en esta cumbre de líderes ha querido recordar que cumplir con los límites de calentamiento marcados por el Acuerdo de París es fundamental: "Cada nueva fracción de grado que aumente se traduce en más hambre, desplazamientos, presión económica y pérdidas de vidas y de ecosistemas".

Cada año en el que se supere el grado y medio de temperatura, "se destruirán economías, las desigualdades se harán más profundas y se infligirá un daño irreversible en los países". Especialmente, en aquellos en desarrollo "que menos han contribuido al cambio climático".

Top 3 de calor

Para apuntalar los discursos de Da Silva y Guterres, este mismo jueves, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha revelado que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado a niveles de récord.

Esto está provocando que 2025 vaya en camino de convertirse en el tercer año más caluroso desde que hay registros. En concreto, los últimos tres años se sitúan en el podio del calor.

Con esta información sobre la mesa, el presidente brasileño y el secretario general de la ONU han recordado que los pronósticos no son halagüeños: el planeta se encuentra en una situación peligrosa, pero considerablemente mejor que hace dos décadas.

Y esto, en parte, gracias a la revolución de energías renovables que precipitó el Acuerdo de París, al igual que a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.