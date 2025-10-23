Líderes mundiales firman el 'Pacto de Madrid', un acuerdo que busca garantizar el acceso resiliente al agua

En algunos lugares, como los pueblos de Kenia, las mujeres y los niños son los encargados de recoger agua a pie. Jon Warren World Vision

El 22 y 23 de octubre Madrid ha acogido la reunión de Naciones Unidas en la que ministros responsables de agua, saneamiento, higiene y medio ambiente de todo el mundo se dieron encuentro. Junto a ellos, esta cumbre organizada por Saneamiento y Agua para Todos (SWA) y UNICEF, contó con la presencia de altos funcionarios gubernamentales y representantes del sector hídrico.

En ella, se reafirmó un compromiso colectivo con la seguridad hídrica global y la resiliencia frente al cambio climático que, sin embargo, no acaba de materializarse en medidas concretas.

Durante este encuentro, los líderes adoptaron el bautizado como Compromiso para la Acción de Madrid (Madrid Commitment to Action), un pacto político no vinculante que busca, como explican, "acelerar el progreso hacia el acceso universal de servicios de agua y saneamiento resilientes al clima; fortaleciendo así la gestión sostenible de los recursos".

El documento indica que para garantizar servicios inclusivos y sostenibles es esencial cerrar una brecha de inversión de más de 130.000 millones de dólares anuales. Solo así, asegura el texto, se podrá lograr el acceso universal a servicios de agua y saneamiento resilientes al clima para 2030.

El problema está en que este nuevo acuerdo no hace más que poner de relieve una triste realidad: las políticas fragmentadas, la falta de coordinación y la financiación insuficiente siguen limitando el progreso.

Y es que los datos que recoge el propio acuerdo son desoladores: una de cada cuatro personas (más de 2.000 millones) carece de agua potable gestionada de forma segura; 3.400 millones carecen de saneamiento seguro; y 1.700 millones no disponen de servicios básicos de higiene en el hogar. A esto se le suma la emergencia climática, que no hace más que amplificar los desafíos en materia hídrica.

Los cinco ejes del pacto Integración política e institucional. Insta a los Estados a incorporar las prioridades de agua, saneamiento, higiene y clima en los Planes Nacionales de Adaptación (NAP), las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y las estrategias de desarrollo. Servicios inclusivos y basados en derechos. El acuerdo pide usar los datos recabados por los gobiernos y actores responsables para identificar a las poblaciones más vulnerables, niños, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y refugiados y fortalecer la rendición de cuentas y la participación comunitaria. Sistemas resilientes y gestión del riesgo. El objetivo del pacto es integrar evaluaciones de riesgo climático y natural en la planificación de infraestructuras, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza y la restauración de ecosistemas. Financiación sostenible e innovadora. Busca movilizar recursos nacionales e internacionales, promover bonos verdes y azules; así como la financiación basada en resultados y las alianzas público-privadas. Liderazgo político y rendición de cuentas. Elevar el agua y el saneamiento en las agendas nacionales e internacionales, mediante iniciativas de jefes de Estado y mecanismos como el de rendición de cuentas mutua de SWA.

Cuestión de salud pública

No obstante, con este contexto como telón de fondo, los líderes mundial presentes abogan, con este nuevo texto, por "reforzar el liderazgo político, mejorar la coordinación entre sectores, impulsar gobernanza inclusiva y asegurar inversiones sostenibles y eficientes que lleguen a todas las personas, especialmente las más vulnerables".

Como ha explicado Sara Aagesen, tercera vicepresidenta del Gobierno de España, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante la firma de esta declaración de intenciones de la ONU, "cuando garantizamos agua segura, salvamos vidas. Cuando extendemos el saneamiento, protegemos la salud pública. Y cuando ambos se integran en las políticas nacionales, construimos resiliencia, desarrollo y justicia social".

Para Aagesen, el Pacto de Madrid es "un paso histórico" y, como ha insistido, tampoco se trata de una mera "declaración". Más bien, ha dicho, se trata de "un llamamiento a integrar el agua, el saneamiento y la adaptación climática en una misma agenda global".