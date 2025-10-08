La biotecnología se cuela en el laboratorio para reducir el daño ambiental: así se potencian los beneficios de la naturaleza

Corría el año 1922 cuando en Soest, una pequeña localidad cerca de Utrecht, en los Países Bajos, surgía una marca de cuidado capilar que revolucionaría el mercado. Lo hacía de la mano del farmacéutico Jan Keune, quien hizo de la ciencia el eje del sector.

Más de 100 años después —103 concretamente— la firma neerlandesa, que lleva el apellido de su creador, se comercializa en más de 80 países. Y aunque desde hace 10 meses es Philip Berlijn el CEO de la compañía, la familia Keune continúa al pie del cañón y sigue defendiendo que la suya sigue siendo una empresa "100% familiar".

Durante las primeras etapas de la marca se centraron en el producto, de ahí vino la expansión y, ahora, es el momento de seguir innovando y destacar en la industria. Y, como no podía ser de otra forma, lo hacen acompañándose de otras empresas familiares.

Su producción se concentra en los Países Bajos, porque, como defiende Berlijn, quieren tener el control de todo lo que hacen y garantizar en todo momento la calidad. De ahí que no trasladen su fábrica a China, pese a ser "más barato".

Presumen, además, de contar con la distinción Royal de la mano de Guillermo Alejandro, actual rey del país. Para conseguirlo, tuvieron que escribirle una carta y, tras un proceso de dos años, lograron hacerse con el mérito que ocupan todas aquellas empresas locales que destacan en su sector y llevan al menos un siglo en activo.

Jan Keune, fundador de la marca neerlandesa de cuidado capilar que lleva su apellido. Cedida

A pesar de las condecoraciones, la firma de cuidado capilar tiene muy claros sus objetivos. Y así lo deja saber Berlijn durante el lanzamiento de su nueva línea en un evento celebrado en Londres: "No se trata solo de hacer dinero, sino de devolverle algo a la sociedad". Porque, insiste, esa es la filosofía que "va en el ADN" de la marca.

Dentro del laboratorio

Desde hace 15 años Keune se ha marcado un objetivo: perfeccionar el conocimiento del cabello y del cuidado capilar. Y eso es algo que defiende a capa y espada.

"La piel está viva, se defiende sola, puedes poner un ungüento para acelerar el proceso, pero el pelo es algo muerto, lo único vivo es el folículo. Si está dañado no se repara solo, la única forma de que esté bien es a través de los productos que le aplicamos", explica Ewa Gygorowicz, directora del laboratorio de la marca.

Por eso, como llevan haciendo en la firma neerlandesa desde su creación, este ideal se trasladó hasta el laboratorio. Es allí donde surge la magia, porque, lejos de la percepción generalizada, Gygorowicz hace hincapié en que "lo natural no siempre significa sostenible".

Ewa Gygorowicz, directora del laboratorio de Keune. Cedida

De ahí que, en su caso, no se hayan querido quedar únicamente con esa parte orgánica, sino que han dado un paso más allá y han llevado este concepto a la ciencia. "Estudiamos la biotecnología, la tecnología marina… y vemos cómo podemos hacerlo con pleno respecto a la naturaleza", revela la directora de laboratorio.

A través de la innovación consiguen modificar las moléculas y hacer que el bajo rendimiento de los ingredientes de las raíces se multipliquen. Todo ello, sin perder de vista la máxima del cuidado del medioambiente y, por supuesto, del cabello.

"Nos aseguramos de que la mayoría de los productos de cuidado sean, al menos, un 90% naturales. Entre un 90% y un 95%. A menos que esto repercuta en la eficiencia", apunta Grygorowicz.

Porque, como sostiene Berlijn, Keune "siempre se ha esforzado en dos cuestiones". Por un lado, en "crear los mejores productos capilares".

Por otro, "utilizar tantos ingredientes naturales como sea posible". Pero a veces, menciona, "es imposible hacerlo de forma 100% orgánica porque entonces la actuación disminuye".

Eje sostenible

La marca neerlandesa cuenta con una trazabilidad "total y natural", tal y como explica su directora de laboratorio a ENCLAVE ODS. Asegura, además, que seleccionan a sus proveedores basándose en el respeto al medioambiente y "no en los precios". Y afirma que la falta de transparencia ha sido motivo para cortar relaciones y buscar una alternativa a algún que otro distribuidor.

Desde 2023 presumen de contar con la certificación B Corp, aunque Berlijn defiende que "ya lo eran antes de que existiera la distinción". "No era nuestro objetivo principal, sino algo de lo que nos enteramos y pensamos que debíamos tenerlo porque estábamos haciendo lo correcto", señala.

Philip Berlijn, CEO de Keune, durante la presentación de la nueva línea en Londres. Cedida

"Es un compromiso muy específico", añade Grygorowicz. "No solo entra en la parte de formulación, sino que abarca toda la cadena de suministro y las condiciones laborales". Pero esto no ha sido nunca un problema para Keune, al contrario, se ha convertido en un impulso para ser cada vez mejores.

"Se trata de desafiarnos a nosotros mismos. No es fácil obtener la certificación, pero uno quiere mejorar con el paso de los años y nosotros lo hemos hecho. Esta es la tercera generación", sentencia la directora de laboratorio.

Y ese es un ideal que también respalda el CEO de la compañía: "Si te quieres mantener B Corp necesitas mejorar y demostrar. Eso es lo que realmente ayuda a las empresas. Cada año hay que pensar en qué podemos innovar, ya sea en ingredientes, procesos, reducción de agua… Te mantiene alerta".

Sin embargo, son plenamente conscientes de su papel como fabricantes en la industria. "Si eres productor, esto tendrá un impacto en la naturaleza, así son las cosas", asevera Berlijn. Pero, precisamente por ese motivo, tratan que su efecto medioambiental sea lo más reducido posible.

"Hay una cosa que no podemos cambiar y eso es que manufacturamos. Lo que podemos hacer para evolucionar es cómo producimos y cuáles son los impactos de los envases", expone. "Esa fue una gran motivación: hacer todo lo mejor posible".

Ejemplo de ello, indica Grygorowicz, es que hace dos meses hicieron una nueva instalación de paneles solares. "Pensé que nuestra azotea ya estaba llena, pero se las arreglaron para conseguir algo de espacio adicional y asegurarse que la fabricación es neutra en cuanto a las emisiones de CO₂", recuerda entre risas.

Junto a esto, aplican medidas de reducción y purificación del agua, de trazabilidad de los ingredientes, de mejora de los procesos y de disminución de residuos a nivel interno.

'Médicos' del cabello

La sostenibilidad, además, la trasladan a sus propios productos y a cómo estos se aplican. Porque, como defiende la directora de laboratorio, "siempre hay un límite en los ingredientes que puedes añadir a tu melena".

Uno de los procesos del laboratorio de Keune para comprobar la eficacia de sus productos. Cedida

A esto se suma que "el cabello es muy selectivo" y que no todo lo que se aplique se adherirá, pudiendo desperdiciar componentes por el desagüe. De ahí que ahora ofrezcan una solución definitiva para cada tipo de pelo.

"Cuando vas a la farmacia no solo te venden medicamentos, sino que también pueden hacerte una receta. Y nos gusta pensar en Keune de esta forma", menciona Matilda Djup, miembro del equipo educativo de la firma neerlandesa.

"Somos casi como un médico, le estamos recetando la solución para ese momento. Quizás la próxima vez que vengas a nuestro salón, la calidad de tu cabello sea diferente y te haremos una fórmula diferente en función a las próximas necesidades. Un mismo champú no va a funcionar para siempre, los aspectos estacionales también tienen impacto", continúa explicando Djup.

Y es que, como concluye Grygorowicz, cuando hablamos de cuidado capilar, "el producto no solo tiene que ser bonito, sino que también hacernos sentir bien".