El sector hostelero aprueba con un 7,6 en sostenibilidad: las claves del primer barómetro que mide su circularidad

La sostenibilidad "no va sobre si vamos a poder seguir reciclando, sino si vamos a poder seguir viviendo en este país y en este mundo". Así de rotundo se mostró el chef Michelin Ricard Camarena durante la presentación del I Barómetro de la Sostenibilidad Hostelera en España, el pasado jueves 2 de octubre en la Secretaría de Estado de Turismo.

Y matizó que, por eso, hoy "ya no es una opción, sino una necesidad". De ahí que desde hace años sea embajador y colaborador de Ecovidrio, la entidad encargada de la gestión del vidrio en nuestro país.

Para el chef, lo sostenible está imbuido en su código genético y en el de sus restaurantes. Por eso, el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de envases y residuos de envases (SCRAP) lo considera uno de los principales referentes de circularidad en la hostelería patria.

Y eso que, como recordó José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio, han sido "testigos a pie de barra de cómo el sector se ha hecho partícipe de la economía circular".

Para poner datos oficiales a los cálculos que la entidad lleva años haciendo, el SCRAP y Hostelería de España —la patronal de bares, restaurantes y alojamientos—, junto al Ministerio de Industria y Turismo, han tomado el pulso al sector en lo que a sostenibilidad se refiere.

Llamando a la puerta de los establecimientos del país, el estudio ha descubierto que casi 8 de cada 10 ya han aplicado medidas de sostenibilidad.

Asimismo, concluye que son los alojamientos los que presentan un índice de sostenibilidad global mayor, con una nota de 8 sobre 10. Le siguen los restaurantes y las cafeterías (7,6 sobre 10) y los establecimientos de ocio (7,3 sobre 10).

De izquierda a derecha: Beatriz Egido, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Ecovidrio; José Luis Alvarez, presidente de Hostelería de España; José Manuel Núñez-Lagos, Director General de Ecovidrio; Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España; Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y el cocinero Ricard Camarena. Cedida Ecovidrio

Sobre el barómetro, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quiso recordar que lo que se presentó en Madrid es "una herramienta para ver cómo estamos, derribar algunos tópicos y que sirva como una pieza más del proyecto de transformación del sector en el que estamos".

Para José Luis Álvarez, presidente de Hostelería de España, este estudio "refleja que la hostelería, desde la responsabilidad, el compromiso y la voluntariedad, tiene un notable en responsabilidad medioambiental, y la clara voluntad de seguir implementando medidas que nos acerquen al sobresaliente".

Los datos

El barómetro indica que la eficiencia energética es el aspecto de la sostenibilidad que mejor gestionan los hosteleros españoles. Algo que, en parte, tal y como se dijo durante la presentación, deriva del contexto de crisis energética y el alza en el precio de la electricidad.

Así, el 81,5% de los establecimientos declara haber implementado medidas de ahorro y eficiencia energética. La práctica más extendida sería la instalación de iluminación LED, en un 27,3% de los casos. Le siguen la instalación de sensores de movimiento y temporizadores (19,2%).

En paralelo, el 80,99% de los hosteleros aseguran haber aplicado medidas de gestión de residuos.

En concreto, el vidrio de un solo uso se sitúa como la fracción mejor gestionada por un 92,2% de los establecimientos que generan y separan correctamente estos envases. Se sitúa por encima del papel y el cartón (91,9%), el aceite de cocina usado (80,8%) y los envases ligeros (79,5%).

Los residuos orgánicos serían los que peor se gestionan. Eso sí, remarca el barómetro, el 61,1% de los establecimientos asegura hacerlo.