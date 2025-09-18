De residuos agrícolas a 'oro verde': Extremadura se revoluciona con la biorrefinería más innovadora del mundo

Parte del proceso de operaciones de Natac, en una de sus plantas de producción. Cedida

La transformación de residuos agroindustriales en productos de alto valor está experimentando una revolución sin precedentes en España.

En el corazón de Extremadura, la empresa Natac lidera un cambio de paradigma que promete convertir los desechos vegetales de la región en ingredientes saludables demandados por industrias farmacéuticas, nutracéuticas y cosméticas a nivel mundial.

Corría el año 2012 en Palenciana (Córdoba) cuando Natac dio inicio a sus operaciones con su primera fábrica, escribiendo el comienzo de una historia que partió de una premisa simple, pero revolucionaria: aprovechar la biomasa que otras industrias consideraban residuos sin valor.

"Esta idea de negocio surge de la transformación y la valorización de algunos tipos de biomasa o de restos vegetales que se generaban en otras industrias y que, en un principio, no tenían ningún valor", explica Alba Ramos, project manager de la compañía.

La empresa inició su andadura en esta actividad con la hoja del olivo, desarrollando un proceso innovador de extracción de biomasa vegetal.

"Lo que hacíamos con ella era extraer todos aquellos compuestos activos que contenía y que son beneficiosos para la salud. Posteriormente, elaborábamos una especie de infusión a nivel industrial con ciertos disolventes y, de este modo, conseguíamos extraer compuestos con propiedades y transformarlos en un producto final en formato polvo que se pudiese vender a otros mercados", indica.

Compuestos utilizados por Natac para sus productos. Cedida

Natac se adentró de lleno en la innovación de un mercado que, poco a poco, solo ha hecho que crecer. Comenzaron, efectivamente, con la hoja del olivo, pero han ido añadiendo otro tipo de vegetales, como por ejemplo alcachofa o cardo.

De este modo, a la vez que crecían los compuestos, también lo hacían las operaciones de la compañía. Lo que empezó en un pequeño municipio cordobés cruzara las fronteras andaluzas, llegó hasta Extremadura con su primera fábrica multiproducto.

Ahora, de la mano de un proyecto bautizado como Sustainext, buscan hacer de esta planta "la biorrefinería de extractos vegetales más moderna, digital, innovadora y sostenible del mundo", posicionándose como referente europeo en la transformación de compuestos en este particular 'oro verde'.

De 3.000 a 9.000 toneladas

El crecimiento de Natac ha sido exponencial. Casi una década después de abrir su centro de operaciones, en 2021, la empresa inauguró su primera fábrica multiproducto en Hervás (Cáceres).

"Para poder realizar la expansión necesitábamos de una nueva instalación, porque anteriormente, la otra fábrica fue pensada para centrarse específicamente en el olivo", cuenta la project manager de Natac y la coordinadora del proyecto Sustainext.

Pero no solo habla de la expansión a nivel de instalaciones. Las cifras de procesamiento también reflejan este crecimiento de la compañía.

"Cuando empezamos procesábamos en torno a 3.000 toneladas anuales, pero en el 2024 ya conseguimos ampliar esa cifra. Ahora mismo rondamos las 9.000 toneladas de materia prima, refiriéndonos principalmente a biomasa de olivo, alcachofa y cardo, pero hay que tener en cuenta que también procesamos otras plantas en la fábrica", detalla.

Para dimensionar la magnitud del proceso, Ramos ofrece un dato revelador: "En el caso del olivo procesamos la hoja, pero también la fracción acuosa, restos líquidos que vienen de todo el proceso de fabricación del aceite. Con ello, en 2024 hemos estado aprovechando lo que equivaldría a tres piscinas olímpicas de fracción acuosa, que son unos 8.000 metros cúbicos más o menos".

Plantas medicinales y aromáticas

Para alcanzar estas cifras, y en busca de seguir con esta línea creciente de la compañía, Natac ha incorporado a su fórmula plantas medicinales y aromáticas como el romero, la hierba luisa y la manzanilla.

"Nosotros trabajamos no solo desde la fabricación, sino también desde la investigación. En ese sentido, analizamos todos los compuestos que tienen interés en distintas plantas y cuál es la manera más óptima de extraerlos, de sacarlos de su matriz original, para fabricar un ingrediente final", explica la project manager.

Construcción de la nueva fábrica de Natac en Hervás, Cáceres. Cedida

Los productos finales de Natac tienen diversas aplicaciones y llegan a múltiples sectores, como el de alimentación, nutrición o farmacia.

"Lo que sale de la fábrica, es un formato en polvo que contiene diferentes compuestos activos que demuestran ser beneficiosos para la salud. Eso es lo que las empresas usan para, posteriormente, elaborar un producto final, como cápsulas de alcachofa, valeriana... que normalmente se encuentran en herbolarios", apunta Ramos.

Pero hay más. "Otros ejemplos, ya en lo que alimentación se refiere, serían compuestos que se usan como conservante. También fabricamos ingredientes que se usan como aditivos en la alimentación animal y que se añaden a los piensos", continúa.

Sustainext: revolución en Europa

Si algo caracteriza a Natac es su innovación y por eso, bajo el proyecto Sustainext, buscan conseguir su apuesta más ambiciosa: "Vamos a transformar nuestra fábrica actual en la planta más moderna y sostenible en la fabricación de extractos vegetales", sentencia la coordinadora.

Este proyecto flagship, financiado por la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU), agrupa a 21 socios europeos y aspira a crear una biorrefinería de 20.000 toneladas de capacidad anual neutra en carbono.

"El objetivo principal de este proyecto basado en el uso eficiente de los recursos es el desarrollo de una biorrefinería situada en Hervás, que sea versátil y multiproducto", explica Ramos, confirmando también el valor que tiene para Natac la producción local y su "arraigo con los agricultores de la región".

Sin embargo, pese a mantener la fabricación en nuestro país, "en torno a un 90% de nuestras ventas se producen fuera de España", revela. La estrategia de internacionalización es clara: "Queremos ser referencia internacional, y por eso cada vez intentamos promocionarnos más de puertas para fuera".

La nueva instalación está aún en fase final de desarrollo y, aunque "no está operativa a día de hoy", la project manager augura que sea un "éxito".

"Está previsto arrancar la fábrica dentro de muy poquito, pero ya hemos obtenido un gran interés mediático por el proyecto", matiza. Sin embargo, la fecha aún "no está cerrada".