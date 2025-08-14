Scarlett Johansson y AC/DC 'espantan' a los lobos en EEUU: la curiosa manera para evitar que ataquen al ganado

Imagen de archivo de Scarlett Johansson en Cannes junto a un lobo en EEUU.

El Gobierno de Estados Unidos ha elegido una peculiar manera para evitar que los lobos ataquen al ganado que pasta en libertad.

Desde el Departamento de Agricultura del país (USDA, por sus siglas en inglés) han puesto en marcha un proyecto que, a través de drones, emite sonidos estridentes que asustan a los Canis lupus y, en el proceso, protegen a los rebaños.

Y qué mejor manera de asustar a estos depredadores que con unos clásicos del heavy metal y unas cuantas discusiones sacadas directamente de la película protagonizada por Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio.

En concreto, según informa The Wall Street Journal, el Gobierno estadounidense ha elegido una escena de la cinta de Noah Baumbach en la que Johansson y Adam Driver, quien interpreta a su marido en el filme de 2019, discuten a gritos para la labor. Ese momento álgido de la película, en el que la tensión traspasa la pantalla, es el que protege al ganado del país.

Esta técnica, conocida como wolf hazing o acoso a lobos, también incluye sonidos estridentes de disparos y fuegos artificiales… y un poco de buena música. La mítica Thunderstruck de AC/DC también ha sido una de las elegidas para ahuyentar a los lobos.

"Los humanos son malos"

El motivo detrás de esta idea, como explica Paul Wolf, un supervisor del USDA en Oregón cuyo nombre es más que apropiado para el trabajo, al Wall Street Journal, la idea detrás de esta peculiar iniciativa es que "los lobos respondan y sepan que los humanos son malos".

Según los biólogos implicados en este estudio, que funciona como prueba piloto, los lobos encuentran perturbadores los sonidos de humanos discutiendo. Aunque los motivos no han sido esclarecidos, lo que tienen claro es que los gritos (de enfado) humanos les molestan.

"De nuestra evidencia anecdótica limitada, la voz humana parece ser el disuasivo de audio más fuerte de todos los disuasivos probados (música, disparos grabados, etc.)", aseguran desde el USDA.

Estos animales, cuando se asustan, salen corriendo y dejan de molestar al ganado al que, unos segundos antes, acechaban.

Este experimento se llevó a cabo en el sur de Oregón tras un preocupante episodio en el que 11 vacas fueron atacadas en apenas 20 días. Los resultados son halagüeños: en los tres meses posteriores, solo se registraron dos muertes.

Si bien desde su despliegue los drones han reducido drásticamente el número de ataques de lobos en la zona, el precio de estos aparatos asciende a los 20.000 dólares por unidad. Eso sí, son capaces de realizar un cambio de batería sin apagarse, lo que permite una vigilancia casi continua.

Operaciones nocturnas

Tal y como explican en el Wall Street Journal, las operaciones que se realizan con estos drones sonoros (que también captan calor corporal animal e imagen) son rápidas y metódicas.

Lobos acechando. iStock

Su funcionamiento es sencillo: los drones tienen cámaras que buscan calor, lo que muestra a los operadores dónde están los lobos por la noche. Una vez localizados, el altavoz conectado al dron reproduce un clip de sonido humano. Los animales se dispersan casi al instante.

Durante una noche que el medio estadounidense acompañó a Wolf y su equipo, los pilotos de drones gritaron a través de los altavoces a los lobos para asustarlos. Como no funcionó todo lo bien que querían, pusieron a los depredadores bajo un reflector y recurrieron a la ayuda de Blue on Black de Five Finger Death Punch para, al fin, espantarlos.