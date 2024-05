'Puffbundles', la controvertida fórmula de los jóvenes para comprar vapers por TikTok: así es su nuevo estanco digital

Las redes sociales son el expositor del tabaco y el vapeo para los más jóvenes. Toda generación de fumadores tuvo el suyo: los baby boomers lo encontraron en el cine y las tertulias —muchos recordarán la imagen de Lola Flores pitillo en mano en La clave, el programa de José Luis Balbín—; los millennials, en series como Física y Química, donde los estudiantes del instituto Zurbarán fumaban casi tanto o más que sus profesores. La generación Z, la misma que en su infancia compró cigarros de chocolate envueltos en paquetes multicolor, ahora lo tiene en TikTok.

Los cigarrillos electrónicos y los vapeadores han ganado peso entre los nuevos consumidores a raíz del aumento de las prohibiciones previstas en la Ley Antitabaco. Desde que entraron en el mercado, estos dispositivos fueron promocionados como alternativas más saludables al tabaco tradicional, pero esto no quiere decir que estén exentos de riesgos, especialmente cuando contienen nicotina. Aunque su venta está prohibida a menores de edad, los expertos temen que niños y adolescentes hayan encontrado una ventana para acceder a ellos a través de internet.

Así lo advierte un estudio reciente de la Universidad de Oxford, que revela que la publicidad de los vapers se ha hecho más compleja a fin de evitar los vetos en la plataforma. Los usuarios que hacen negocio con ellos utilizan hashtags como #puffbundles, #discreetshipping o #hiddennic para posicionar las publicaciones sin hacer alusión directa a los productos. En septiembre de 2023, los investigadores recopilaron 475 vídeos que seguían ese modus operandi. Basta con hacer una búsqueda rápida para confirmar que la tendencia no ha desaparecido.

Imagen de archivo de un joven vapeando frente al ordenador. Getty Images

Tras estos términos, se esconden posts en los que los proveedores —a veces empresas, a veces particulares individuales— evaden las restricciones legales al promocionar paquetes que a menudo incluyen productos inofensivos, como chucherías, barras de labios, máscara de pestañas, etc. Al presentar el contenido de los packs se ven durante un par de segundos los productos de vapeo. "Si su hijo recibe un paquete de dulces o productos de belleza por correo, revise el interior del paquete", recomienda Page Dobbs, autor principal del estudio.

El equipo investigador recomienda a los padres ser especialmente cautos si ven que los menores compran, por ejemplo, "coleteros con cremallera", donde en ocasiones aprovechan para esconder sus cigarrillos. Y añaden: "Deben ser conscientes de que los niños pueden recibirlos, estas autoproclamadas pequeñas empresas se dirigen a ellos anunciando que no verifican su identificación", algo que se observa en el 45,2% de los vídeos analizados.

Quienes promocionan el vapeo explotan una narrativa que invita a los consumidores a disfrutar de distintos sabores, desde sandía, refresco de cola, menta, frutos del bosque o algodón de azúcar. Tanto los vapeadores como sus recargas, en el caso de que no sean desechables, pueden adquirirse en tiendas online y comercios físicos, decorados con diseños coloridos que restan protagonismo a las advertencias sanitarias que, igual que el tabaco convencional, están obligados a incluir.

Imagen de archivo de cigarrillos electrónicos. Getty Images

España, en línea con su objetivo de convertirse en un país libre de humo, comenzó este año los trámites para prohibir los vapers de sabores, promover la creación de una nueva figura impositiva que establezca un gravamen específico para los que llevan nicotina, y equiparar la legislación de estos con la del tabaco tradicional. En esta línea, el Ministerio de Sanidad aprobó el pasado abril su nuevo Plan Integral de Prevención del Tabaquismo 2024-2027.

En palabras de la ministra Mónica García, "es un paso histórico que nuestro país da en esta materia". El Gobierno, al igual que las principales asociaciones médicas, se oponen a la idea de que el vapeo pueda considerarse una posible terapia para dejar el tabaco. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que esta semana presentará su informe Influencers y vapeo en TikTok: impacto en la población joven, también lo hace.

Fumar en redes, ¿a la moda?

En España, un 22% de los usuarios de TikTok son menores de edad. Esto, teniendo en cuenta que de los 11 a los 14 años constituyen la franja en la que más influenciables son a las presiones sociales, alimenta una tormenta perfecta para caer en adicciones. Ya lo alertó el año pasado la AECC, cuando en otro de sus análisis —elaborado junto a la consultora Lasker entre 2018 y 2023— reveló que el 57,2% de los jóvenes se suma a la "moda de fumar" porque lo ve en redes.

Stand de una feria de cigarrillos electrónicos en China. Getty Images

El estudio también revela que nueve de cada diez jóvenes tuvo en esas fechas exposición al humo digital a través de las redes sociales o plataformas de vídeo, lo que aumenta las probabilidades de que se conviertan eventualmente en fumadores. El mayor impacto se reportó en canales de YouTube, con un 57%; seguido de Instagram, con el 25% y TikTok, un 18%.

Los influencers relacionados con televisión y plataformas de vídeo que aparecen fumando en sus perfiles representaron el 28% del total. Además, los creadores españoles del sector de los videojuegos impactaron al 56% de los jóvenes con productos de tabaco, y el 33% de estos contenidos fueron publicados por marcas, lo que evidencia una clara estrategia de la industria por acceder a estos perfiles.

Este año, sin embargo, la tendencia no será la misma: así se encargará de garantizarlo el Real Decreto que establece, desde el pasado abril y de forma pionera, los requisitos para regular a los creadores de contenido que facturen más de 300.000 euros de ingresos anuales y cuenten con más de un millón de seguidores en una plataforma. El objetivo es que cumplan con lo recogido en La Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022.

Como ya se explicó en EL ESPAÑOL, entre las obligaciones que asumirán a partir de ahora los usuarios de especial relevancia se encuentran la identificación expresa de los espacios publicitarios, así como la obligación de no hacer publicidad de tabaco, medicamentos o alcohol y no emitir anuncios que puedan causar perjuicio físico o mental a los menores.

Influencers contra el tabaco

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo y el responsable de uno de cada tres casos de cáncer. Ante esta realidad, y en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la AECC y la Fundación Lo Que De Verdad Importa presentan una iniciativa que ya ha sido firmada por 1.300 jóvenes de todo el país y reunirá a más de 60 activistas, de 15 a 21 años, encargados de liderar el Primer Movimiento Libre de Tabaco.

Se llama Proyecto Zero e integra precisamente ese término por su triple objetivo: Zero Tabaco, Zero Exposición y Zero Manipulación para la generación que ha crecido llevando la última letra del abecedario como seña de identidad. Durante la presentación de su último informe, la AECC invitará a dos tiktokers para que dialoguen sobre el vapeo. Además de esta propuesta, a lo largo de las últimas semanas, otros rostros conocidos del universo streamer como Ibai también han compartido reflexiones sobre los riesgos del tabaco en la salud.

El vasco expresó en su comunidad de WhatsApp que durante toda su vida ha vivido alrededor de familiares fumadores, pero que no soporta ninguna acción relacionada con el tabaquismo y lo que acarrea. "Odio su olor, odio el sabor, odio el acto de fumar, lo odio todo. Yo me fumé un cigarro con 14 años porque me creía el rey del mundo, tosí 6 veces y dije: lo mío es el Call of Duty y el League of Legends", dijo, concienciando a sus seguidores de que fumar daña la salud.