5 aceites esenciales que te ayudarán a reducir el estrés en tu día a día

El estrés nos acompaña a diario. De hecho, todos tenemos siempre un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. En cantidades reducidas, señalan desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), es positivo, ya que nos ayuda a realizar las actividades diarias. Sin embargo, cuando el estrés es excesivo, nos puede pasar factura tanto físicamente como psicológicamente.

Entre otros problemas, aseguran desde la OMS, el estrés nos dificulta relajarnos y concentrarnos, además de poder sentirnos ansiosos o irritables. Asimismo, nos puede causar dolor de cabeza (u otras partes del cuerpo), malestar gástrico, dificultades para dormir o alteraciones del apetito (comer más o menos de la cuenta). Asismimo, el estrés puede empeorar algunos malos hábitos como fumar o beber alcohol.

Por ello, aprender a relajarnos es fundamental para controlar el nivel de estrés que sufrimos. En esta tarea, los aceites esenciales pueden servirnos de gran ayuda. Aunque no existen estudios concluyentes que demuestren que los aceites esenciales son efectivos para reducir el estrés, se han realizado numerosas investigaciones que sugieren numerosos efectivos sobre la salud mental.

Por ejemplo, un estudio realizado por una investigadora coreana en 2009 descubrió que los niveles de estrés de los estudiantes que participaron en la investigación fueron significativamente más bajos cuando recibieron el tratamiento con aroma en comparación a cuando recibieron el tratamiento con placebo.

Otro estudio de 2016 reveló que la aromaterapia puede ser de gran utilidad para combatir el dolor si se combina con tratamientos convencionales. Eso sí, al ser aceites muy concentrados, hay que tener cuidado con su utilización, especialmente cuando se aplica directamente sobre la piel. Existen numerosas formas de utilizarlos —difusores, diluidos en agua, etc.—, aunque lo recomendable es siempre seguir las instrucciones del fabricante.

Desde ENCLAVE ODS recopilamos algunos de los aceites más efectivos a la hora de combatir y reducir nuestros niveles de estrés.

1. Bergamota

Procedente de la cáscara de una fruta cítrica conocida como Citrus bergamia, es uno de los aceites esenciales más utilizados para relajarse. Si bien la investigación sobre sus efectos es limitada, algunos estudios señalan que ayudan a promover la relajación y a reducir el estrés.

Por ejemplo, un estudio de 2017 publicado en la revista Phytotherapy Research mostró que una exposición de 15 minutos a este aceite esencial mejoró los sentimientos positivos de los participantes en comparación con el grupo de control.

2. Lavanda

El aceite de esta famosa planta aromática de color púrpura es otra de los más efectivos a la hora de reducir el estrés diario. “La lavanda es conocida por su capacidad para calmar el sistema nervioso, mejorar el estado de ánimo e incluso reducir la presión arterial”, señala la especialista en medicina integrativa Yufang Lin a Cleveland Clinic. Y añade: “La investigación vincula el uso de lavanda con menos ansiedad y depresión”.

3. Manzanilla

La estrella de las infusiones en las despensas españolas también es una de las grandes aliadas para combatir el estrés. A lo largo de los años, cuentan desde la revista médica Healthline, se han realizado numerosas investigaciones que han demostrado que la manzanilla ayuda en numerosas dolencias y afecciones como el estrés, el malestar digestivo, el dolor y problemas para dormir.

Un estudio de 2017 encontró que, tras ocho semanas, el 58,1% de los participantes experimentaron una reducción de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada de moderado a grave cuando usaban extracto de manzanilla.

4. Sándalo

El aceite de sándalo, que se obtiene del tronco y las raíces del árbol de sándalo de las Indias Orientales y una de las esencias más apreciadas en la perfumería, tiene propiedades ansiolíticas, lo que la hace perfecta para tratar la ansiedad, según Healthline. Un estudio de 2006 descubrió que este aceite fue efectivo para reducir la ansiedad entre los participantes, aunque la muestra fue demasiado pequeña como para extraer conclusiones definitivas.

5. Naranja

El aceite esencial de naranja también puede ayudar a aliviar la ansiedad. Un estudio publicado en la Journal of Alternative and Complementary Medicine encontró que los participantes que inhalaron aceite esencial de naranja dulce no experimentaron un aumento de la ansiedad durante una situación inductora de ansiedad a diferencia de los que recibieron un tratamiento de control.

