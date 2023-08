'Krzywy Las', el misterioso bosque con los árboles encorvados: tienen forma de J y todos apuntan hacia el norte

En un bosque cercano a la ciudad de Gryfino (Polonia) hay más de 100 jotas que permanecen inmóviles. Son ni más ni menos que árboles, algo lógico si hablamos de bosques. Los troncos del Krzywy Las —bosque torcido, en polaco— se doblan 90 grados, creando vientres cubiertos de corteza que arrastran por encima del suelo. Y todos ellos apuntan hacia el norte, pero aun así es fácil perderse entre la fascinación por este fenómeno de la naturaleza, cuya explicación no es clara.

Cómo crecieron todos estos árboles con esta inusual forma continúa siendo un misterio. Se cree que fueron plantados a principios de la década de los años treinta. El terror y la destrucción que asolaron a muchas localidades polacas también llegó a Gryfino. Esta ciudad, localizada en la región de Pomerania, al noroeste de Polonia, fue invadida y destruida. Tal como informa el diario estadounidense The New York Times, sus habitantes —y lo que conocían los secretos del bosque— tuvieron que abandonarlo.

Es muy probable que ellos fueran los que los plantaron. Los más de 100 cuerpos de pino, de unos 15 metros de altura, están dispuestos en un orden que mantiene más o menos la misma distancia de separación. Es un espacio abierto a los turistas que quieren curiosear. Y el mejor momento para hacerles una visita es la primavera, cuando los árboles se han desprendido del frío y de la nieve del invierno.

Varias teorías

Desde extraterrestres hasta los vendavales o la nieve. Hay numerosas teorías sobre la extraña forma que han adoptado los árboles del Krzywy Las. Se sabe que los bosques tenían entre 7 y 10 años cuando fueron plantados entre 1930 y 1945.

"Como hay tantos árboles torcidos en este rodal, sería prudente concluir que se debe a la mano del hombre", escribió el doctor William Remphrey en declaraciones a The New York Times. Este científico, ahora jubilado, investigó previamente el fenómeno de los bosques torcidos y caídos en un grupo de álamos temblones de Canadá.

"Lo que descubrí con el álamo temblón torcido es que, incluso después de poder explicar la tortuosidad con una base científica, mucha gente no quería creerlo y se aferraba a sus teorías descabelladas", añade a The New York Times. Y explica que, si se tratara de una alteración genética, las curvas se prolongan más allá de la base, como ocurre en los álamos que estudió.

Además, el factor ambiental también se podría descartar, al menos en parte, ya que alrededor de los pinos torcidos hay árboles tiesos. Este hecho también refutaría la teoría de que fueron los tanques alemanes, a su paso por el bosque, los que aplanaron los troncos de los árboles. Pero cabe la posibilidad de que fueran los troncos de árboles talados sin retirar, lo que les impidió crecer rectos.

La principal hipótesis

La hipótesis más plausible es que los agricultores manipularon los árboles para utilizar su madera curvada en la construcción de muebles o barcos, pero la guerra les impidió hacerlo. Y, en cuanto a la peculiar orientación de las copas de los árboles —todas apuntan hacia el norte—, se especula que es una coincidencia.

Muchos pueblos del mundo modifican la forma de los árboles para hacer muebles o simplemente como un arte. Los bonsáis son el resultado de la manipulación de controlando su tamaño para que permanezcan de un tamaño muy inferior al natural, mediante técnicas, como el trasplante, la poda, el alambrado o el pinzado.

Y un ejemplo de alteración de la forma de los troncos de los árboles se puede ver en los árboles de circo de los jardines de Gilroy, en California. El artífice de estas obras de la naturaleza tocadas por el hombre fue el agricultor sueco-estadounidense Axel Erlandson, que empezó a moldear árboles como afición en su granja de Hilmar, California, en 1925.

En cualquier caso, para contemplar y disfrutar el misterio del bosque torcido, la mejor forma de llegar es en coche. Y momento ideal para visitarlo es cuando brilla el sol, para conseguir una sensación más inmersiva.

