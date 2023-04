Las futbolistas del UD Logroñés: "Cada vez atrae más la liga femenina y por eso hay mejoras laborales"

"Oh, forza Logro. Oh, forza Logro, dicen que estamos locos de la cabeza, solo animar al Logro a mí me interesa", grita la grada cada fin de semana para apoyar a las futbolistas del UD Logroñés.

El equipo femenino tiene solo cuatro años de historia. Las futbolistas empezaron compitiendo en la liga territorial, en la provincia, pero ya han logrado ascender a Primera Nacional, que ya juega fuera de La Rioja, en País Vasco, Navarra, Burgos, Cantabria…

La exigencia de la categoría ha llevado al equipo a incorporar a nueve futbolistas de otras partes de España, ya que buscan contar con un equipo de profesionales. En total, el UD Logroñés femenino está compuesto por 22 futbolistas.

La más joven de ellas tiene 18 años y la mayor 32, aunque la media es de 21-22 años. La mayoría de ellas compaginan el fútbol con estudios y alguna también tiene otro trabajo.

Una de ellas es Leire Álvarez, central de 25 años, que llegó al club la temporada pasada. Es profesora de inglés en un colegio de Logroño y está estudiando la mención de música para poder dar esa asignatura en primaria.

Para ella, lo mejor de jugar en el Logroñés es la oportunidad de jugar en Primera Nacional en un equipo "de casa".

Otra de estas futbolistas es Laura Tomás, quien llegó al Logroñés el pasado mes de julio, aunque ya había vivido una etapa en el club, "eso sí, con circunstancias totalmente diferentes, en plena época Covid".

La mediocampista de 27 años actualmente juega de delantera, lo que no le supone ningún inconveniente porque ya en categorías inferiores había jugado como tal. Para ella, entre las mejores cosas de jugar en el Logroñés están la propia ciudad de Logroño y la cantidad de recursos que tiene el equipo, "es un club referente en la ciudad, con mucho potencial".

Además, la futbolista cuenta a EL ESPAÑOL que el UD Logroñés acaba de inaugurar ciudad deportiva y las jugadoras cuentan con una residencia.

"La apuesta y la confianza por el presidente del club es total, aunque los resultados no están acompañando esta temporada y, curiosamente, en ninguna categoría. Habrá que preguntarse por qué al final de temporada y buscar mejoras o soluciones", cuenta la jugadora.

Querer ser futbolista

Laura Tomás juega al fútbol desde los cinco años, cuando se apuntó al equipo de su pueblo, UE Sant Jaume d'Enveja, con sus amigos. Ahora bien, quiere ser futbolista desde que tiene uso de razón, "pero yo creo que en la tripa de mi mamá ya lo estaba deseando… en definitiva, desde siempre".

Leire Álvarez también ha querido ser futbolista "desde siempre". Era lo que más le gustaba hacer con sus amigos durante los recreos. Sin embargo, no sabía que hubiera equipos femeninos y sus amigas jugaban al baloncesto, así que ella también jugó al baloncesto.

Empezó a jugar al fútbol a los 13 años, cuando cursaba segundo de la ESO, "un poco tarde para lo que suele ser habitual".

Los referentes que había tenido Tomás siempre habían sido masculinos, entre los que destacan Ronaldinho o Iniesta, "luego añadí a Marta Vieira por su magia, Alex Morgan y actualmente ya son muchas las referentes femeninas que tengo, entre ellas Alexia Putellas, Mapi León…" Sin embargo, Álvarez nunca ha tenido referentes femeninos, ya que no había conocido jugadoras ni había visto partidos "hasta hace más bien poco".

"Aunque una cosa es querer ser futbolista y otra poder vivir del fútbol. Es verdad que para mi generación, por mucho que lo deseara, era inimaginable pensar que podría vivir de mi pasión", apunta Laura Tomás.

Cuenta que, desde su punto de vista, es muy complicado compaginar un trabajo con el fútbol por horarios y disponibilidad, pero puede seguir formándose, ya que tiene mucho tiempo para ella.

"Creo que la liga femenina cada vez atrae más, por tanto, tiene más visibilidad, hay mejores jugadoras y, por ello, mejoras laborales. Aunque, por el contrario, esas mejoras no se ven reflejadas en el resto de categorías de la RFEF porque están descuidadas. Ojalá el fútbol siga creciendo y las nuevas generaciones puedan vivir de ello y dedicarse a ello al 100%", dice.

Ahora ve, cuando habla con chicas de generaciones más jóvenes y que sueñan con ello, todo el trabajo y esfuerzo que ha costado llegar hasta allí, desde su generación a todas las anteriores. "A mí este boom me ha pillado en mis últimos años de futbolista, pero veo a mi sobrinita, que tiene cuatro años, y que creo que quiere ser futbolista. Y me alegra pensar que por fin ella sí podrá dedicarse a ello al 100%".

Aunque su sueño profesional sigue siendo jugar en un estadio lleno de gente: "Sería una experiencia brutal y un sueño hecho realidad". Leire Martínez sueña profesionalmente y a corto plazo lograr permanecer con este grupo este año: "Creo que es algo que nos estamos mereciendo y ojalá podamos conseguirlo".

La vida de una futbolista

Laura Tomás cuenta que entrenan tres veces por semana a última hora de la tarde, sobre las 20.30 horas: "Una vez todas hemos/han terminado clases, trabajo…" Leire Álvarez apunta que son entrenamientos muy dinámicos, trabajan los partidos de cada fin de semana y su identidad como equipo "con y sin balón" de una manera activa.

Tomás señala que hasta hace unas semanas, que ya han estrenado la ciudad deportiva, ha sido difícil entrenar en un campo y luego jugar en el otro: "Son cosas que al final afectan y se nota en los resultados".

Además, apunta que han contado con dos miembros del cuerpo técnico durante la temporada, lo que considera muy "corto" para competir en una categoría tan exigente como la Primera Nacional del grupo norte. Para ella, las figuras de preparador físico, fisioterapeuta y readaptador son innegociables para el día a día de un equipo.

Respecto a las concentraciones, nos explica que no han hecho falta, puesto que el grupo en el que están tiene como máximo desplazamiento un trayecto de dos horas. "Los viajes en general son tranquilos, cada una hace lo que necesita para concentrarse", dice Álvarez.

Además, cuenta que la conciliación con la vida personal es "cómoda". Ahora bien, apunta que al saber la misma semana de partido la hora del mismo es complicado que puedan hacer planes ajenos al fútbol.

Algunas futbolistas como ella tienen la suerte de jugar en casa. Sin embargo, aproximadamente la mitad del equipo se ha mudado para jugar en el Logroñés.

Para estas nueve futbolistas, el club ha puesto a su disposición dos grandes apartamentos, que forman parte de una residencia para deportistas, en el centro de la ciudad.

"En mi caso somos cinco y estamos en la residencia del club. Siempre se dice que las convivencias no son fáciles y la verdad es que no, es muy importante tener unas normas y sobre todo respeto y empatía, creo que estas son las claves para tener un día a día cómodo", dice Laura Tomás.

Además, cuenta que la vida de futbolista requiere de sacrificio: "Estar lejos de los que quieres nunca es fácil, pero gracias a la tecnología que hay hoy en día se hace más llevadero y puedes tener contacto visual con la gente que quieres. Pero evidentemente hay una parte que la tecnología no te da y eso es lo más difícil de llevar para mí".

