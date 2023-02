Cuáles son los límites de Bizum: número de operaciones o importe mínimo y máximo

La plataforma de pagos de Bizum se ha convertido en la forma de pago más popular en España debido a su gran comodidad y rapidez, superando los 22 millones de usuarios y los 1.400 millones de operaciones desde su lanzamiento.

Dada su reciente aparición y constante crecimiento y mejora, todavía no disponemos de ninguna ley, reglamento o circular que regule sus condiciones de uso, términos y límites. Únicamente, la Ley 13/1994, de 1 de Junio, de Autonomía del Banco de España, BOE num. 131, de 02/06/1994, hace mención a los sistemas de pagos, estableciendo en el apartado primero del artículo 16 que el Banco de España podrá regular, mediante circular, los sistemas de compensación y liquidación de pagos. A continuación, en su apartado segundo, que queda bajo la supervisión y vigilancia del Banco de España el funcionamiento de los sistemas de compensación y de pago.

Ante la necesidad de regular los servicios de pago electrónicos y favorecer la protección de los consumidores-usuarios, Europa incorporó la Directiva, conocida como PSD2 de seguridad en el pago online, con la que se introduce la autenticación reforzada de clientes o SCA, y que busca reforzar la seguridad en las transacciones así como mejorar la adaptación de los bancos a las continuas innovaciones tecnológicas del sector.

Sin embargo, no será hasta el 12 de julio de 2022, cuando el Banco de España se pronuncie por primera vez acerca del uso de Bizum y lance en su blog oficial un preaviso a cerca de sus límites, estableciendo que para los particulares, el límite de las operaciones recibidas no podrá exceder de 60 operaciones al mes. En caso de que el usuario quiera sobrepasar ese límite, será la propia plataforma de Bizum la que le notificara a través de un mensaje que no pudo realizarse.

[Alquiler de vivienda, trabajo y escuela: las 3 situaciones con mayor discriminación, según una encuesta del CIS]

Siguiendo el objetivo común de querer garantizar la seguridad de sus usuarios, Bizum ha incluido y enumerado en su web una serie de límites a sus particulares a la hora de operar.

Los límites de Bizum Importe mínimo por operación: 0,50 € Importe máximo por operación: 1.000 € Número de operaciones enviadas por un cliente: ilimitadas Importe de operaciones enviadas por cliente en un día: 2.000 € Importe de operaciones enviadas por cliente en un mes: 5.000 € Número de operaciones recibidas por un cliente en un mes: 60 operaciones Importe de operaciones recibidas por un cliente en un día: 2.000 € Número máximo de destinatarios a incluir en una solicitud/envío múltiple: 30 destinatarios Número de solicitudes realizadas por un cliente en un mes: 60 operaciones Duración del envío pendiente a un No cliente: 2 días Duración de la solicitud pendiente a un No cliente: 7 días Tiempo máximo de almacenamiento del contenido adicional en servidores del servicio: 30 días

Todos estos límites mencionados únicamente se aplican entre particulares, para enviar o recibir dinero entre familiares y amigos, quedando exentos los comercios.

No cabe duda que los bancos juegan un importante papel como entidades gestoras de estos sistemas de pagos, teniendo autoridad para poder establecer sus propios límites, pero siempre dentro de los límites que marca Bizum. Mientras que si visitas la página web de una entidad, la cantidad máxima permitida en una transacción por día es de 2.000 euros, si visitas la página web de otra, la cantidad máxima permitida es de 1.200 euros, sin sobrepasar ninguna de ellas el límite máximo establecido por Bizum: 2.000 euros.

[Cuándo se puede pedir una indemnización a una aerolínea, incluso gastos de hoteles y excursiones]

Entre los posibles inconvenientes que puede plantear el uso de Bizum, nos encontramos con que debido a las características de este servicio, las transferencias son irrevocables y finales como alerta el Banco de España. Además, este medio de pago no está disponible para cuentas bancarias situadas fuera de España.

Tanto su popularidad como su gran presencia, al haber sido aceptado como método de pago en más de 30 bancos en España, ponen de manifiesto la necesidad de querer regular y limitar de algún modo su uso con el fin de evitar que se produzcan fraudes fiscales y garantizar la seguridad de sus usuarios. No podemos descartar que con el paso del tiempo la evolución de estas circunstancias, junto con la aparición de otras nuevas, determinen la adopción de nuevas medidas de regulación y limitaciones.

***La autora del artículo es Teresa Gallego Badías, analyst en Revantage Europe - A Blackstone Portfolio Company en la oficina de Luxemburgo.

Aviso legal: Las opiniones contenidas en este artículo son exclusivamente las opiniones personales del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de su empleador.

Sigue los temas que te interesan