Grazer, el Tinder para 'veggies' que llega a España: "A las mujeres veganas les cuesta encontrar pareja"

"La citas online se han vuelto veganas". Con este mensaje, el pasado mes de noviembre, la app británica Grazer, creada en 2017, anunciaba su reinvención gracias a una inyección monetaria del director de los documentales Cowspiracy y What The Health, Kip Anderson.

Así se unía a otras tantas plataformas al más puro estilo Tinder que buscan hacer 'match' entre personas con una característica en común: han eliminado la carne –o incluso cualquier alimento de origen animal– de sus dietas. Ahora, está a punto de llegar al mercado español.

Grazer surgió con la intención de unir a una comunidad en crecimiento en todo el mundo, que comparte estilo de vida y valores. Y que, especialmente en Reino Unido, ha recibido mensajes negativos en los ecosistemas de las apps de citas.

[¿Qué es el veganismo? ¿Qué come un vegano?]

Mensajes peyorativos como "Fuck vegans (que se jodan los veganos)", "I fucking hate vegans. Fucking grow up (odio a los veganos, creced de una puta vez)" o "Find anaemic matches in your area today! (Encuentra una cita anémica en tu zona hoy)" son solo algunos a los que, según explican en las redes de Grazer, la comunidad vegana se tiene que enfrentar casi a diario cuando se adentran en el mundo de las aplicaciones tipo Tinder.

Como cuenta el CEO de la aplicación, Lewis Foster, al medio británico Metro, desde que se hizo vegano, llevaba tiempo "escuchando bromas sobre lo complicado que era ligar siendo vegano, especialmente para las mujeres". Y se pregunta: "¿Cómo encuentras a alguien que te guste entre el 2% de la población?".

No es de extrañar, por tanto, que, como asegura, más del 55% de los usuarios de su app sean mujeres. "A las mujeres heterosexuales veganas les cuesta encontrar hombres heteros veganos y, por tanto, encontrar pareja", asegura Foster al medio británico.

Pero, como asegura Charlotte Elizabeth, una de las fundadoras de Grazer, en declaraciones al portal británico Twisted, "el veganismo está extendiéndose como la pólvora". Especialmente, asegura, entre la Generación Z (los nacidos desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000). Y recalca: "El 35% de ellos en toda Europa está buscando una pareja vegana".

Más allá del amor

Pero Grazer no solo quiere hacer 'match' romántico. Cuenta con una herramienta que permite buscar amigos veganos que ya utiliza en 20% de los usuarios de la app a nivel mundial.

Según Foster, también en declaraciones para Twisted, la app da respuesta a todas aquellas personas para las que es esencial que su círculo íntimo comparta dieta y valores con ellas. "Soy vegano desde hace 11 años y como parte de esta comunidad he sido testigo de las dificultades que hay, muchas veces, para encontrar una pareja o amistad vegana", asegura al medio británico.

Ser 'veggie' en España

Pero España no es Reino Unido, así que ¿funcionará este Tinder vegano en nuestro país? Puede que sí, pues la comunidad 'veggie' española está en auge.

Según el informe The Green Revolution 2021, de Lantern, último que analiza las cifras de veganos y vegetarianos en nuestro país, más de 5 millones de españoles se consideran 'veggie', es decir, han reducido al mínimo –o eliminado por completo– los productos de origen animal en su dieta. Esto supone un crecimiento del 34% respecto a los datos arrojados por el informe anterior, publicado en 2019.

Según los datos de esta consultora, el 10,8% de la población española se consideraría flexitariana. Es decir, 4,2 millones de personas priorizan el consumo de verduras, frutas y legumbres en su alimentación, y la carne y pescados se limitan o restringen al mínimo.

Además, 550.000 personas se consideran vegetarianas –consumen productos de origen animal, pero no carne o pescado– en nuestro país. Y el 0,8% (315.000 personas) es vegana, es decir, han eliminado por completo los productos de origen animal de su vida.

