'Si Cristiano Ronaldo come patas de pollo, tú también': Egipto las recomienda para mitigar el hambre

"¿Busca alternativas alimentarias ricas en proteínas que ahorren su presupuesto?. Patas de pollo". Así fue la campaña que lanzó el Instituto Nacional de Nutrición del Ministerio egipcio de Sanidad y Población en una publicación de Facebook, que ya han retirado. En el comunicado, las autoridades sanitarias egipcias recomendaban, frente a los altísimos precios de la carne de pollo, recurrir a la parte menos atractiva del pollo.

Varios medios de comunicación egipcios, entre los que se encuentran Al Jazeera Egypt o Saheeh Masr, han compartido la publicación borrada en la que se utilizaba una fotografía alterada de la superestrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, sustituyendo el plato que se estaba comiendo por uno de patas de gallo.

Con ella, la institución comparaba el aporte proteico y calórico de las patas de pollo con las de un muslo de pollo. Una vez retirada la piel que la recubre, la pata de pollo aporta 106 calorías, mientras que el muslo de pollo sin piel contiene.

"Las patas de pollo contienen proteínas, vitaminas y minerales necesarios para la reparación del tejido cutáneo y el crecimiento muscular. Sin embargo, son ricas en colágeno, esencial para la regeneración celular de la piel, retrasar los signos del envejecimiento y mantener sanos el pelo y las uñas.", explicaban en la publicación.

Muchos egipcios se enfurecieron al ver esto. Su Gobierno les pedía recurrir a alimentos que tradicionalmente se han asociado a la extrema pobreza en el país en lugar de dar respuesta a la deteriorada situación económica que se está viviendo. En Egipto, las patas de pollo son el artículo cárnico más barato, una de las partes del pollo que más se desecha.

Algunos ciudadanos del país árabe siguieron la recomendación de su gobierno, o al menos así parece. Tras la circulación de la publicación, el precio de un kilo de patas de pollo se dobló hasta alcanzar las 20 libras egipcias (0,62 euros).

Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La economía egipcia arrastra varios problemas que exacerban el problema: unos años recientes con muchas crisis políticas, problemas con la seguridad y la violencia, la pandemia de la Covid-19, y las consecuencias de la guerra en Ucrania. La escasez de grano y otros productos alimentarios básicos, sumada la inflación o la pérdida de poder adquisitivo, ha conducido a muchas familias egipcias a la austeridad.

Indignación pollera

En cuanto se difundió la publicación de las patas de pollo, varios activistas alzaron la voz en protesta por el excesivo precio de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo de los egipcios. Este fue el caso de Mona Seif, hermana del activista Alaa Abdel Fattah, que tuiteó: “Ningún país hace esto, no es normal, no es humano, y no es posible llegar al nivel al que hemos llegado”.

“Se promociona el beneficio nutricional de las patas de los pollos, en lugar de ir a ver cómo esta catástrofe se ha convertido en parte de la comida de millones de familias en medio de la crisis económica y las políticas de empobrecimiento!!!", explica en el tuit.

Una economía devastada

La economía egipcia está en uno de sus peores momentos. Decenas de millones de personas tienen dificultades para llevar comida a sus mesas, al tiempo que la libra egipcia cae a mínimos históricos y la inflación se dispara por encima del 20% desde diciembre.

Los supermercados se están vaciando y cada vez es más difícil encontrar productos importados. Los pollos congelados se están agotando rápidamente y los precios de productos de primera necesidad como los huevos o el aceite para cocinar se ha doblado.

En declaraciones a Agence France-Presse (AFP), Manar, una madre egipcia de 38 años, cuenta la precaria situación en la que viven las familias egipcias: "Somos como alguien que ha sufrido un terremoto y se ve obligado a dejarlo todo", explica. "Antes llevábamos una vida decente. Ahora solo pienso en el precio del pan y los huevos".

Otra mujer egipcia, Salma, de 41 años, explica a AFP que su familia no ha tenido más remedio que abandonar algunas comodidades para ahorrar un poco. Pero lo que más le preocupa es “la casa, el coche y las tasas escolares” para su hijo de seis años.

Esta situación provoca que casi un 30% de la población, según las autoridades, estén bajo el umbral de la pobreza. En 2019, el Banco Mundial estimó que alrededor del 60% de los 104 millones de egipcios se encontraban en situación de pobreza o vulnerabilidad.

