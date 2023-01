Bru, la primera española que viajará a la estratosfera: "Mi padre inventó la lavadora automática"

Ana Bru es la fundadora de BRU&BRU, una mujer emprendedora con un gran bagaje aventurero. Lleva más de 40 años viajando y casi 20 al frente de la agencia. Lo heredó de su padre, que también fue todo un emprendedor, ya que fue el fundador de las lavadoras Bru, un símbolo de innovación en los años 70.

BRU&BRU es la única agencia de viajes autorizada para comercializar vuelos espaciales en España y Portugal. Space Perspective, un viaje en globo aerostático a la estratosfera, y Ocean Sky, una expedición en dirigible al Polo Norte, son las aventuras más innovadoras que ofrece en la actualidad.

Además, Ana Bru será la primera mujer española que realizará una expedición a la estratosfera gracias a la cápsula Spaceship Neptune de la compañía Space Perspective. Hemos hablado con ella para conocer su proyecto, su pasión y su experiencia como futura astronauta.

Háblenos un poco de BRU&BRU, su agencia de viajes de lujo.

Hay muchas agencias de viajes que dicen que venden lujo, pero a nosotros lo que nos interesa son las experiencias auténticas, no es dónde vas, sino lo que vas a hacer y con quién. Somos un equipo muy pequeño, pero muy bien cohesionado, y desde siempre probamos todos los destinos que vamos a recomendar a nuestros clientes. A nosotros nos gusta decir que las personas hacen los destinos.

Tiene el gen del emprendimiento y la innovación en la sangre, su padre fue el fundador de las lavadoras BRU, todo un símbolo en los años 70, ¿le ha servido esto de inspiración para crear su propia empresa?

Mi padre fue ingeniero industrial y el inventor de las lavadoras automáticas. Él viajaba a las diferentes ferias por España y por todo el mundo, compraba electrodomésticos, los desmontaba, los pasaba de contrabando por la frontera y, al llegar a aquí, ensamblaba las lavadoras. Al final, llegó a tener una fábrica de 12.000 trabajadores.

Desde que yo era muy pequeña, me encantaba poder viajar con él. Aunque estemos hablando de diferentes sectores y épocas. Mi padre es mi héroe y siempre será mi fuente de inspiración en mi vida. Me enseñó a ir siempre un paso más allá de lo convencional y esto siempre me sirve de referencia en cualquier proyecto que llevo a cabo.

Tras más de 40 años viajando, podría decirse que es una viajera nata, ¿cuál ha sido su destino preferido?

Ana Bru en un túnel de hielo en la Antártida.

Me gusta viajar a las zonas más remotas del planeta. Mis últimos destinos favoritos fueron la Antártida y el Polo Sur, porque fue como haber estado en otro planeta. Viajé desde Sudáfrica, y una vez aterrizamos, siempre respetando la naturaleza, pudimos ver a los pingüinos en época de crías, escalar los glaciares, atravesar los túneles de hielo... Me sentí sobrecogida de poder vivir estas experiencias que jamás hubiera imaginado.

Su próxima parada es el espacio, ¿cómo ha llegado hasta aquí?

Yo puedo asegurar, sí o sí, que voy a ir al espacio. En el 2008 compré mi billete, concretamente dos billetes, y todavía estamos esperando. Han pasado muchas cosas y la compañía ha atravesado también diferentes etapas. Pero, entre tanto, mientras esperamos a ver qué pasa y cuándo vamos a volar, yo nunca paro. Ya he realizado todos los entrenamientos en los simuladores del Centro Nacional de Entrenamiento e Investigación Aeroespacial (NASTAR), en Filadelfia, Estados Unidos.

Siguiendo mi carácter inquieto, he empezado a comercializar otros productos con estas perspectivas que siguen la evolución natural de la era espacial. Ya no estamos hablando de cohetes que van a alta velocidad, donde notas las fuerzas de la gravedad, la aceleración y todo eso que a mí me entusiasma, hay otro tipo de otras formas de poder ver la curvatura de la Tierra desde una altura considerable, como a 30 kilómetros.

Space Perspective y Ocean Sky son las aventuras protagonistas de su proyecto, ¿podría explicarnos en qué consisten?

En primer lugar, Oceansky Cruises, cuya misión se trata de explorar el Polo Norte a bordo de un dirigible 100% sostenible y, en segundo lugar, Space Perspective, que consiste en visualizar la curvatura de la tierra desde una cápsula espacial a 30 Km de altura, como aeronauta.

Space Perspective y Ocean Sky.

¿Cuál es la huella de carbono que generan estos viajes?

En el caso en concreto de Space Perspective, la cápsula donde se viaja (el globo) utiliza la gravedad a través de la flotabilidad, es decir, que el gas del interior del globo es más ligero que el aire circundante. Por lo que lo eleva literalmente, junto a la cápsula, hasta alcanzar el equilibrio por encima del 99% de la atmósfera terrestre, donde flota. Para descender, la nave espacial libera una ínfima cantidad de gas que se convierte en agua, por lo que el vehículo es técnicamente de emisiones casi nulas.

¿A qué retos se ha enfrentado en su trayectoria como emprendedora y qué consejos daría a otras mujeres que están empezando con sus proyectos?

El camino de cualquier emprendedora está lleno de dificultades y obstáculos, siempre aplico las tres C’s: Constancia, Creatividad y Curiosidad. Cuanto más viajes, menos fronteras existen en todos los sentidos y esto es una constante en mi trayectoria profesional.

Y mi consejo es que se rodeen de los mejores profesionales, pero sobre todo de buenas personas, con 100% de actitud y apasionadas de su trabajo.

"Viajar es la única cosa que compras que te hace más rico", ¿qué piensa sobre esta conocida frase?

Es cierto, tener la visión de otras culturas y sus creencias te ayudan a crecer como persona y ser humano y esos valores tan importantes, se transmiten de generación en generación.

