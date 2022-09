¿Comer por menos de 5 euros? Casi 6 millones de personas lo hacen gracias a esta app

Imagen de archivo de Too Good To Go

¿Sabías que más de un tercio de la comida producida a nivel mundial se desperdicia?Son datos que ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que afectan a todo el globo terráqueo.

A nivel mundial, el desperdicio de alimentos está cifrado en más de 2.500 millones de toneladas anuales, de los cuales, solo en España se tiran casi 8 millones de toneladas. En otras palabras: se desperdician más de 250 kg de comida cada segundo en nuestro país.

Un gran problema que trae consigo un gran impacto para la sociedad, pero también para el planeta, pues el desperdicio alimentario global es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

[Ningún alimento a la basura: gastronomía circular para luchar contra el desperdicio]

La producción de alimentos es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, ya que representa entre una cuarta y una tercera parte de las emisiones mundiales.

Es ahí donde entra en juego Too Good To Go, un movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos a nivel mundial en forma de aplicación móvil.

Una plataforma que, según Carlos García, responsable de Comunicación de Too Good To Go en España, a día de hoy actúa ya en 17 países. No todos europeos, también se sitúan en Estados Unidos y Canadá. Entre todos, hasta el momento en que se escriben estas líneas, han salvado ya más de 164 millones de packs de comida en todo el planeta.

En España, aterrizaron en septiembre de 2018 y cuatro años después ya han salvado más de 9 millones de packs de comida. Lo que equivale, explica García, a haber evitado el desperdicio de más de 9.000 toneladas de alimentos.

Imagen de archivo de una recogida con Too Good To Go. Cedida Too Good To Go

En la página oficial de Too Good To Go explican que, cada paso del proceso (cultivo, cosecha, traslado, procesamiento, empacado, almacenamiento y preparación de los alimentos) libera dióxido de carbono, metano y otros gases que calientan el planeta. Cuando los alimentos se desperdician, sucede lo mismo con todas esas emisiones.

Además, una vez que los alimentos no utilizados llegan a los basureros, se descomponen y liberan más metano. Es ahí cuando surgen apps orientadas a la venta de pequeños volúmenes de productos perecederos, mientras que los bancos de alimentos suelen estar preparados para gestionar donaciones mucho mayores.

[2022, un año sin desperdicio y lleno de economía circular]

La concienciación por el medioambiente y el aprovechamiento de los recursos ha llevado a que cada vez sean más los usuarios y establecimientos que se adhieren a plataformas como esta.

Ley contra el desperdicio

‍Para intentar reducir estos números, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de junio el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con el fin de “reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer a un mejor aprovechamiento de estos”.

Una nueva norma que obbligaría a todos los agentes de la cadena alimentaria a tener un plan de prevención para evitar el desperdicio, en el que se debe jerarquizar el uso que se da a los alimentos antes de llegar al vertedero.

Esto afecta a todos los establecimientos que sirvan comida, desde bares y restaurantes hasta grandes superficies comerciales.

[La startup española elegida por Naciones Unidas para evitar el desperdicio de alimentos en el mundo]

Para Too Good To Go, el proyecto de ley, que previsiblemente entrará en vigor en 2023, supone "un impulso para la concienciación y la implicación de toda la industria y de la sociedad para que el país se ponga a la vanguardia en la lucha contra el desperdicio de alimentos".

Así funciona la app

La app conecta a sus usuarios, o waste warrios, como se les conoce, con miles de restaurantes, supermercados, panaderías, entre otros establecimientos de alimentación que venden packs sorpresa con su excedente diario de comida a precios muy reducidos para evitar que se desperdicien esos alimentos al final de la jornada.

Desde la plataforma, dejan claro que no son solo restaurantes los que pueden sumarse a la iniciativa. También abarcan grandes cadenas de supermercados, como Alcampo o Carrefour, o a grandes cadenas de restauración y de hoteles, como NH o Ilunion.

Los pequeños comercios de barrio no se quedan fuera de este movimiento, que incluye desde panaderías, fruterías, pescaderías, paradas de mercados de abastos o tiendas de comida para llevar, entre otros.

La app te geolocaliza y te muestra todos los establecimientos que tienes a tu alrededor y que tienen packs sorpresa disponibles para salvar.

"A día de hoy ya son más de 15.000 establecimientos los que se han unido a nuestra iniciativa en España y el único filtro que tienen que pasar para poderse sumar es ser un establecimiento de alimentación que al final del día tienen excedente de comida y quieren pasar a la acción para que esos alimentos se puedan aprovechar y no sean desperdiciados", asegura García.

Así, los establecimientos aprovechan la oportunidad para no tirar comida y darle una salida más responsable que conlleva unos (modestos) ingresos por algo que antes acababa en la basura.

Además, explica García, la app también es para ellos una oportunidad de visibilidad y de darse a conocer a un nuevo público al que de otro modo antes no llegaban o les hubiera costado más.

"Consiguen nuevos clientes que, después de probar su producto o ver lo que

tienen en el comercio, se acaban convirtiendo en clientes del día a día", añade.

Imagen de archivo de un pack que se puede adquirir en un establecimiento con la app. Cedida Too Good To Go

Por todo ello, García asegura que la acogida desde el principio ha sido muy positiva, tanto por parte de los propios establecimientos como de los usuarios que cada día salvan comida a través de la app.

La mejor prueba de ello es que a día de hoy, solo en España, son más de 5 millones de personas las que se han descargado la app en sus teléfonos móviles para ayudar a combatir el desperdicio de alimentos.

"Lo que estamos viendo es que para las personas Too Good To Go está siendo una

oportunidad de aportar su granito de arena haciendo algo que saben que está bien y

que tiene un impacto positivo para el planeta", concluye García.

Sigue los temas que te interesan