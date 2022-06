Descubren en Camboya el pez de agua dulce más grande del mundo

El pez de agua dulce más grande del mundo, una raya con púa, ha sido capturada en la parte camboyana del río Mekong. El animal, como confirman al medio australiano ABC News investigadores del país del sudeste asiático y de Estados Unidos, mide 4 metros de longitud y pesa 300 kilogramos.

Según informa EFE, un pescador local alertaba a las autoridades y al grupo Wonder of the Mekong, un proyecto conservacionista camboyano-estadounidense, tras atrapar este espécimen el pasado 13 de junio cerca de la población Stung Treng, en el noroeste de Camboya.

Por eso, los científicos del proyecto Wonder of the Meking, que trabaja para proteger a las especies en esta zona de gran diversidad, quedaron asombrados por el tamaño del animal.

A pesar de que no exista un registro oficial de peces gigantes de agua dulce, los investigadores han certificado el récord, que desde 2005 lo tenía el pez gato del Mekong con 293 kg.

"Es una criatura impresionante y es un ejemplo de las maravillas del Mekong. Es una maravilla de la naturaleza", asegura el biólogo Dana Lee, de Wonder of the Mekong, en un vídeo publicado este martes en el perfil de Facebook del proyecto ecologista.

Y es que, como dice Zeb Hogan, líder del proyecto, en una entrevista con la Universidad de Nevada (EEUU), "cuando ves un pez de esta envergadura en agua salada, es difícil de comprender. Nos quedamos en shock".

Esta raya con púa gigante fue devuelta al agua, no sin antes colocársele una etiqueta acústica para rastrear su patrón migratorio. Así, los científicos pretenden ayudar a conservar esta especie en peligro de extinción.

Salvar el Mekong

USAID, la agencia internacional del Gobierno de Estados Unidos para el desarrollo, la Universidad de Nevada y la Administración de Pesca de Camboya están colaborando en este proyecto de conservación en la zona. Pues el río Mekong destaca por su rica biodiversidad a lo largo de sus 4.880 kilómetros de longitud –es el octavo río más largo del mundo– que fluyen por China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam.

Seúng Hogan, la captura de esta raya con púa no es "un récord más", sino que demuestra que "aún hay esperanza en el río Mekong". Especialmente porque la creciente contaminación de sus aguas, la sobrepesca y la construcción de numerosas presas durante su recorrido pone en riesgo la conservación de este valioso ecosistema.

El científico concluye en su entrevista que "los peces de gran tamaño están amenazados en todo el planeta". Exactamente, cerca del 70% está en peligro de extinción. Por ello, son especies "muy valoradas". Y lo explica: "Necesitan mucho tiempo para madurar y desarrollarse, por lo que si se pescan antes de tiempo, no pueden reproducirse".

Luna llena

Los investigadores han reconocido que esta raya con púa es el cuarto pez de agua dulce gigante que se avista en esta zona del mundo. Por ello, creen que podría ser un "foco importante" de este tipo de especies.

Según asegura ABC News, la gente de la zona ya ha bautizado a este nuevo pez como Boramy, o luna llena en camboyano. Y dicen que se debe a su forma redondeada, pero también porque podía vislumbrarse la luna en el horizonte el día que fue devuelto al río.

