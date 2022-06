1 de 24

Maria es una estudiante ucraniana que huyó de la invasión rusa con sus padres y lleva una "cronología de la guerra" en su diario. Escribe todo lo que se le pasa por la cabeza y de vez en cuando se aventura con un poema:

No hacen falta armas, yo misma estoy en contra de ellas. / Siento indiferencia, y entiendo muy poco mis sentimientos. / He sufrido cosas terribles y he dado todo lo que he podido dar de mí. / Quisiera quitarme los ojos para no ver lo horrible que pasa. / Quisiera cortarme las orejas para no oír ese ruido. / Alguien ha introducido en mí el cuchillo, me duelen todos los huesos…