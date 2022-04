Por qué duele la cabeza cuando cambia el tiempo: la biometeorología podría tener una respuesta

Cuando se acerca una tormenta o se levanta viento del sur muchos sienten un cosquilleo en la nuca, un dolor de cabeza incipiente, algo de molestia en las articulaciones. ¿Será a causa de los resfriados estacionales, de la gripe o el fantasma de la mismísima covid-19? Existe la posibilidad, claro, pero la respuesta también podría encontrarse en la meteorosensibilidad. Si usted es de los que dice que cuando cambia el tiempo le duele todo, no está solo: hay una rama de la ciencia que investiga la correlación entre el malestar físico y los fenómenos meteorológicos: la biometeorología.

Esta disciplina nace con el objetivo de estudiar por qué los procesos atmosféricos afectan a los seres vivos. En España su máxima autoridad es el Geobiomet, un grupo de investigación específico dependiente del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.

Tal y como explica el organismo en su página web, sus estudios biometeorlógicos no se encuentran limitados a un ámbito temático determinado. Por eso diferencian tres grandes áreas de estudio: la biometeorología humana, la ambiental y la animal. En el caso de la relación entre los cambios meteorológicos o 'del tiempo' con las personas, su estudio está íntimamente relacionado con la biometeorología humana, ya que tiene como objeto de análisis la interacción entre las variables atmosféricas y la salud de los ciudadanos.

Humanos muy meteorosensibles

Pablo Fernández de Arroyabe, director del grupo de investigación I+D+i de Geobiomet, explica a ENCLAVE ODS que los cambios meteorológicos bruscos pueden provocar un empeoramiento de enfermedades o patologías preexistentes. "Hay personas meteorosensibles a las que los cambios de tiempo le afectan mucho", señala el experto, quien incide en que no existe un perfil biometeorológico prototípico: el azar, la genética y las condiciones de salud de cada individuo juegan un papel determinante a la hora de ser más o menos meteorosensible ante los cambios de tiempo.

"Quizás cuando hay una humedad baja y una temperatura muy alta a ciertas personas les produce migraña o dolor de cabeza, ya que la presión es un factor importante. Pero casi siempre suele ser un efecto combinado de varias variables meteorológicas". El experto pone un ejemplo: "Todos los seres humanos interaccionamos con el entorno atmosférico en forma de V. Hay un punto de confort térmico. Si por ejemplo aumenta la temperatura, tu respuesta fisiológica te va a exigir un esuferzo extra; si vas hacia temperaturas más bajas, también: en una tiritas y en la otra sudas".

"Nosotros lo llamamos 'situaciones opresivas', como cuando uno se siente cansado o dice que el tiempo está 'como pesado'"

La biometeorología también puede explicar que nos duela la cabeza cuando se acerca un frente (es lo que se conoce como presión barométrica), que tengamos la piel reseca si hay demasiada sequedad o si tenemos la nariz áspera tras la llegada del conocido como Efecto Foehn. "Nosotros lo llamamos 'situaciones opresivas', como cuando uno se siente cansado o dice que el tiempo está 'como pesado', ese tipo de expresiones". Los procesos físico-químicos y microbiológicos tienen, por tanto, su repercusión en la salud de los seres humanos.

El problema, señala Fernández de Arroyabe, es que es muy difícil establecer un perfil biometeorológico común a diferentes personas. No se puede decir a ciencia cierta cómo un tipo de cambio de tiempo va a afectar a una persona, ya que incluso hasta la mente influye. "El confort térmico es muy psicológico: alguien puede sentirte genial a 30 grados con una humedad muy alta y otro estar destrozado. Además existe una cosa llamada la 'balanza metabólica': si has comido, si has descansado, si tienes alguan enfermedad, en fin, hay muchos aspectos que juegan un papel determinante" a la hora de ver por qué nos afectan más (o menos) los cambios de tiempo.

Parte de ello tiene que ver con las altas o bajas presiones, como cuando viene una masa marítima y o los vientos de sotavento de una cordillera. "Cuando llega un frente existe esta sensación opresiva al acercarse, pero luego, cuando descarga, existe una sensación de alivio por la propia ionización que genera la lluvia en la atmósfera".

Cuando en Cantabria tenemos viento sur, estando acostumbrados al del norte, la sequedad afecta a personas meteorosensibles. Puede provocar dolores de cabeza e incluso en los psiquiátricos nos dicen que este tipo de fenómenos afecta negativamente a los pacientes", añade. "El campo eléctrico atmosférico es importante, como si las cargas son positivas o negativas".

El poder del agua

El agua, no obstante, es uno de los elementos más beneficiosos para el ser humano y, aunque aún los resultados deben ser cogidos con pinzas, tres papers publicados en algunas de las revistas más prestigiosos del mundo abren la puerta a nuevos estudios sobre el poder transformador de la carga eléctrica del agua en el ser humano. Según estos estudios, "cuando la gente camina cerca de algunos aerosoles marinos" que emanan de agua en movimiento, como el mar o los riachuelos, "las nanopartículas [desprendidas] generan una carga eléctrica negativa", la cual es altamente beneficiosa para el ser humano.

"A un señor mayor con seis patologías previas y medicado, un cambio brusco de tiempo [...] le puede llevar a un hospital"

De hecho, se demostró que tras meter a tres ratas en un espacio cerrado con cargas ambientales positivas, neutras y negativas, aquellas que estaban sometidas a cargas eléctricas negativas se recuperaban de forma más rápida de enfermedades como la gripe. Eso podría explicar por qué el ser humano se siente tan bien cerca del mar y de otras corrientes de agua, como los ríos o las cascadas. Más allá de la belleza del paisaje existe una escala infinitamente diminuta que, al igual que el cambio de presión durante las lluvias, tiene efectos sobre nuestro organismo.

Hospitalización en casos extremos

Los cambios drásticos de tiempo también pueden llegar a ser extremos para personas que, además de meteorosensibles, pertenezcan a colectivos vulnerables, como los niños o los ancianos. "A un señor mayor con seis patologías previas y medicado, un cambio brusco de tiempo o una presión excesiva por parte de la atmósfera en su fisiología le puede llevar a un hospital", señala Fernández de Arroyabe.

"Las olas de calor de 2003, por ejemplo, tuvieron una mortalidad anómala con temperaturas extremas. En París, muchas personas que murieron vivían completamente solas. Si a una persona mayor no le funciona el hipotámalo correctamente, su cuerpo no recibe bien la señal de que hace mucho calor. Entonces no va a beber agua, aunque físicamente sí que se ponga rojo. Si vive solo nadie le va a decir: 'tómate un vaso de agua'".

Precisamente desde Geobiomet reclaman una mayor inversión para crear "sistemas de alerta temprana" que permitan pronosticar mejor los efectos que pueden generar los cambios meteorológicos –y a la postre el cambio climático, otro de los áreas de estudio de Fernándes de Arroyabe, motivo de otro artículo– sobre la población. "Si somos capaces de identificar impactos podemos generar sistemas de alerta temprana porque los pronósticos meteorológicos a 3 o 4 días son bastante fiables a escala regional, como las olas de calor o de frío, que matan tanto o más que las olas de calor, aunque no se las presta tanta atención".

