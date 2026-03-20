Una 'Swap Party' en Madrid o un documental sobre arquitectura circular en Barcelona: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, el intercambio responsable de prendas de vestir, el cine documental y la innovación educativa son los ejes de nuestra propuesta de planes semanales. Es una invitación a actuar por un futuro más responsable.

Esta propuesta de agenda propone poner en práctica decisiones conscientes y hábitos cotidianos para generar un impacto real en el planeta y la comunidad. Por ejemplo, la reutilización de recursos y el diseño sostenible.

Cada iniciativa conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y así estas actividades permiten vivir la sostenibilidad de forma práctica y participativa. Se trata de una oportunidad única para experimentar, aprender y transformar nuestra relación con el mundo.

Moda que se comparte

La 'Swap Party' de Magas y ENCLAVE ODS llega a la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, un espacio donde la moda se reinventa y las prendas cobran una segunda vida. Aquí, cada camiseta, vestido o accesorio se convierte en una oportunidad para reducir residuos y cuidar el planeta mientras renuevas tu armario sin gastar.

Puede llevar sus piezas femeninas, limpias y planchadas, y cambiarlas por otras únicas. Se trata de un gesto sencillo que promueve la economía circular y demuestra que reutilizar ropa puede ser elegante, divertido y consciente. Cada intercambio ayuda a alargar la vida de los tejidos y disminuir el impacto ambiental de la moda.

Todo lo que no se intercambie se donará apoyando talleres y proyectos solidarios para mujeres vulnerables. Así, esta fiesta de moda no solo transforma armarios, sino que también genera un impacto social y ambiental positivo, uniendo estilo, sostenibilidad y solidaridad en un mismo lugar.

Dónde: IFEMA, Madrid.

Cuándo: 20, 21 y 22 de marzo.

Cine circular

Si le interesa el futuro de la arquitectura y la sostenibilidad, esta proyección en Barcelona invita a repensar los materiales y su impacto en el planeta. El documental Les Matérialistes plantea cómo construir desde la economía circular y la neutralidad en carbono.

A través de una mezcla de documental y ciencia ficción, la obra imagina cómo serán los materiales en 2050, combinando datos actuales con escenarios futuros para reflexionar sobre el cambio de modelo necesario en el sector de la construcción.

Tras la proyección, varios arquitectos compartirán enfoques y soluciones reales para reducir la huella ambiental, desde la reutilización de materiales hasta el uso de recursos naturales, conectando cine, innovación y sostenibilidad.

Dónde: Interni Onesti, Barcelona.

Cuándo: 25 de marzo.

Premiar la sostenibilidad

🏆🌍 Multinacionales con España abre la convocatoria de los Premios Sostenibilidad 2026, en una edición especial por su 10º aniversario.



📅 Plazo abierto hasta el 26 de marzo.



5 categorías:

✔️ Mejor trayectoria

✔️ Proyecto empresarial

✔️ Ecodiseño

✔️ Trayectoria tercer sector… pic.twitter.com/seZGqLenEB — Corresponsables (@Corresponsables) March 2, 2026

Si cree que su empresa, proyecto u organización está generando un cambio positivo, los Premios Sostenibilidad 2026 pueden ser la oportunidad para darle visibilidad. Esta convocatoria reconoce a quienes lideran la transición hacia un modelo más responsable en España.

Las candidaturas abarcan cinco categorías, desde trayectorias consolidadas hasta proyectos innovadores en ecodiseño o iniciativas del tercer sector. El objetivo es destacar prácticas que integren criterios sociales, ambientales y de gobernanza en la actividad empresarial y social.

En su décimo aniversario, la convocatoria pone el foco en el impacto real y sostenido en el tiempo, valorando especialmente aquellas iniciativas capaces de transformar su entorno y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dónde: online.

Cuándo: hasta el 26 de marzo.

Compostaje comunitario

Preparando la tierra para compostaje. Linda Rosier Istock

Descubre a través de un taller participativo cómo los residuos orgánicos pueden transformarse en recursos útiles a través del compostaje comunitario.

A través de juegos y dinámicas, los asistentes descubrirán qué es la materia orgánica, cómo se convierte en compost y qué papel tienen estas prácticas en la reducción de residuos y el cuidado del entorno. Una forma sencilla y práctica de entender la economía circular desde lo local.

La actividad está dirigida a personas interesadas en fomentar la educación ambiental y la participación vecinal, mostrando cómo pequeñas acciones pueden generar un impacto positivo en el barrio y en el medio ambiente.

Dónde: Casal de Barri Torre de la Sagrera, Barcelona.

Cuándo: 26 de marzo, 17:30 horas.

Educación sostenible

Innovación educativa. pcess609 Istock

Si le interesa transformar la educación hacia modelos más sostenibles e inclusivos, este congreso internacional propone un espacio para compartir ideas, experiencias y nuevas formas de enseñar alineadas con la Agenda 2030.

El encuentro aborda temas como innovación educativa, metodologías activas o el uso ético de la tecnología y la inteligencia artificial en el aula, mostrando cómo integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia, la investigación y la gestión educativa.

Dirigido a docentes, estudiantes y profesionales, el congreso fomenta el intercambio de buenas prácticas y la creación de redes, impulsando una educación capaz de generar impacto social, ambiental y económico a largo plazo.

Dónde: online.

Cuándo: 25, 26 y 27 de marzo.