La trata de personas empieza mucho antes de la explotación: así consiguen la confianza de las víctimas

Una oferta de empleo, una oportunidad para empezar de nuevo o una relación de confianza. Lo que parece como el comienzo de una vida mejor es, en muchos casos, el primer paso de una red de trata.

Este 30 de Julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ha puesto en marcha la campaña Falsas Promesas.

Una iniciativa que busca mostrar que este delito comienza mucho antes de la explotación y que no hay mejor manera de prevenir que conocer sus estrategias de captación.

¿Cuándo empieza?

La trata de personas no comienza con la explotación, sino cuando alguien cae en el engaño. Los ejemplos parecen cotidianos: una oferta de empleo aparentemente legítima, la promesa de una vida mejor o el inicio de una relación de confianza.

Cualquiera de estos casos pueden convertirse en el primer paso de un proceso de manipulación que desemboca en una grave vulneración de los derechos humanos.

Estos mecanismos de captación también se trasladan al entorno digital. Según APRAMP, las redes sociales y otras plataformas son los espacios donde más proliferan falsas ofertas laborales o contratos que buscan aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad.

La entidad insiste en la importancia de identificar estas estrategias ya que, una vez caes en el engaño, es más difícil salir de la situación.

La importancia de la campaña

El 60% de las niñas y el 66% de las mujeres detectadas en esta situación siguen siendo explotadas sexualmente. Además, el número de víctimas infantiles identificadas ha aumentado un 31% a nivel mundial.

Así revela el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). De este contexto en el que la trata de personas continúa siendo una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos nace 'Falsas Promesas'.

Para APRAMP, visibilizar los mecanismos de captación resulta fundamental para prevenir un delito donde las mujeres y las niñas siguen siendo las principales víctimas de explotación.

Poster de la campaña 'Falsas Promesas'. APRAMP

Desarrollado junto a estudiantes de IE University y la Fundación José Antonio Llorente, con él la organización invita a la ciudadanía a reconocer las señales de alerta y destacar cómo hacerlas visibles es otra forma de proteger a aquellos que puedan encontrarse en esa situación.

De sensibilización a la atención

Uno de los métodos de promoción de la campaña consistía en una gran caja de regalo en medio de la calle. A simple vista parece divertido, una estructura con un lazo que invita a los viandantes a entrar con la promesa de recibir un obsequio.

Sin embargo su interior oculta una sorpresa diferente. Los participantes tuvieron una experiencia de audio basada en testimonios reales de supervivientes. La propuesta actúa como un reflejo de la realidad, una promesa aparentemente inofensiva que puede convertirse en el inicio de una situación de explotación.

El lanzamiento de esta campaña se alinea con el cuarenta aniversario de trabajo en la prevención y atención a víctimas de trata y explotación de la entidad.

Desde un enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género, trabajan para acompañar a las personas afectadas y favorecer su recuperación e integración.

En el primer semestre de 2026, los diferentes dispositivos de la organización detectaron a 3.936 personas en situación de riesgo de explotación y trata, a las que ofrecieron información y asesoramiento. Durante ese mismo periodo iniciaron un proceso de acompañamiento con 646, de las cuales 391 pasaron a formar parte de su servicio integral de atención.