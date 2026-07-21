La Policía Nacional y Roy Harley, entre los galardonados en los Premios Talentya 2026

Los Premios Talentya reunió el pasado 15 de julio en el Club de Mar-Mallorca a representantes del mundo empresarial, cultural y social para celebrar la IV edición de la gala.

La ceremonia, organizada por Fundestic en el marco del encuentro Talentya 2026, distinguió este año a la Policía Nacional, al superviviente de los Andes Roy Harley, al restaurante Cenador de Amós o a la Fundación Eco Arts Amazônia, entre otros galardonados.

Los premios forman parte de Talentya, un encuentro que desde hace diecisiete años reúne en Palma a profesionales de diferentes ámbitos con el objetivo de reflexionar sobre liderazgo, creatividad o innovación.

La edición de este año se desarrolló bajo el lema "Consciente" y combinó conferencias, conversaciones, un espectáculo de arte y música y actividades culturales con la entrega de los reconocimientos.

Los galardonados

Esta cuarta edición de los Premios Talentya distinguió a tanto personas como instituciones deámbitos muy diferentes. Entre los galardonados figuran la Policía Nacional, que recibió el Premio Talentya Vida. La organización quiso reconocer así los 200 años de servicio de una institución cuya labor ha estado ligada a la protección de la ciudadanía.

El Premio Talentya Superación recayó en Roy Harley, superviviente del accidente aéreo de los Andes y divulgador de conferencias sobre liderazgo y trabajo en equipo. Por su parte, el restaurante Cenador de Amós recibió el Premio Talentya Creación por un proyecto gastronómico reconocido con tres estrellas Michelin.

El empresario Sidi Mohamed Alaoui fue distinguido con el en la categoría Compartir por su trayectoria vinculada al desarrollo industrial. También fue reconocido el Club de Mar-Mallorca recibiendo el Premio Talentya Pasión por su trayectoria como referente náutico y su apuesta por la sostenibilidad.

La Fundación Ecoarts Amazônia obtuvo el galardón de la categoría Inspiración por su trabajo en la conservación de los bosques amazónicos y el apoyo a las comunidades indígenas a través de la cultura y el arte. El Premio Talentya Familia lo consiguió la Fundación Almas Marinas por su labor en favor de la protección del medio marino.

Espacio "Consciente"

Juanjo Fraile, Fundador de Talentya, dando la bienvenida a las jornadas del Ágora. Cedida

Más allá de la entrega de premios, Talentya reunió durante cuatro jornadas en Palma de Mallorca a diferentes profesionales en un programa de conversaciones y ponencias centrado este año en el concepto "Consciente".

La propuesta principal es una invitación a detenerse y vivir el encuentro de forma más reflexiva y humana. A partir de esta idea, el programa abordó diferentes cuestiones relacionadas con la consciencia a través de conferencias, diálogos y mesas de conversación.

Estas sesiones con títulos como ¿De qué somos conscientes?, El arte de vivir consciente y despierto o La experiencia de vivir consciente se realizaron en las jornadas del Ágora para tratar temas como el funcionamiento del cerebro, el liderazgo y la creatividad.

El encuentro contó con la participación de personalidades como el escritor Pablo d'Ors, el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, el artista urbano Suso33, el psicólogo Fernando González o representantes de la Policía Nacional, el Club de Mar-Mallorca y el restaurante Cenador de Amós.

Celebrado del 14 al 17 de julio en distintos espacios de Palma de Mallorca, Talentya alcanzó este año su decimoséptima edición.