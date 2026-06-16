La tecnología es un fenómeno humano del que nos hemos venido sirviendo a lo largo de la historia para mejorar nuestra vida y ampliar los límites de nuestra libertad. Si algo no es la encíclica Magnifica humanitas, la primera del papado de León XIV, es un alegato contra la IA ni un ataque a la tecnología.

Tampoco pretende entregarnos un tratado sobre la IA, afirma, por mucho que este tema sea el núcleo de su encíclica. Y, precisamente por esto, ha logrado algo inaudito: convertir un texto papal en viral.

La primera encíclica de León XIV se refiere con frecuencia a otras de pontífices anteriores, lo que deja claro que el tema de la relación entre la tecnología y la dignidad humana no es nuevo. De entre las múltiples referencias, con la que más dialoga es Rerum novarum, publicada en 1891 y obra de León XIII.

La encíclica de su antecesor León XIII habló del trabajo, los medios de producción y de la lucha por los derechos de los trabajadores. Eran aquellos tiempos en los que los propietarios de los medios de producción, y del capital, podían imponer condiciones inhumanas al proletariado (a cuyo trabajo y miseria debían toda su riqueza).

Cuando ahora León XIV alerta sobre el riesgo de que la IA acabe traduciéndose en remuneraciones muy elevadas para una minoría, y salarios cada vez más bajos para una mayoría, tal vez nos esté advirtiendo sobre el riesgo de una violencia similar a la que León XIII condenó hace 135 años.

Nuestra sociedad está hoy dominada por la tecnología en formas que continúan contribuyendo al bien común (por ejemplo, en una vacuna contra enfermedades infecciosas o una simple prueba diagnóstica), pero también en formas que afectan negativamente a nuestra autonomía y capacidad para realizarnos individual y socialmente.

El trabajo es, según León XIV, uno de los ámbitos más esencialmente humanos de realización, básicamente una necesidad inherente a nuestra condición. Nos sirve para construir un mundo en el que nos vamos dando sentido, en el que creamos relaciones que nos servirán para definir nuestra identidad.

Sin embargo, la IA está alterando tanto el valor del trabajo como la percepción que la sociedad tiene de él. Promete multiplicar la productividad, liberarnos de tareas tediosas y hacer más fácil nuestra vida.

Ilustración elaborada por Cristina Lamara para la OEI.

Si en el camino cientos de millones de personas pierden su lugar y se quedan expuestas a nuevas formas de precariedad y desigualdad, estaremos solo ante consecuencias indeseadas.

León XIV advierte de que estos efectos no son accidentales. Porque la tecnología, insiste, no es neutra. Tampoco la IA, que ha sido entrenada con decisiones y prioridades: "Lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones1". La tecnología "toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza".

La industria de la IA defiende la "alineación" de la tecnología con nuestros valores, nos dice que con esfuerzo (y, añadiría, paciencia ante esos daños indeseados) se puede enseñar a la IA a "hacer lo correcto".

Quisiéramos creer que los líderes del sector tecnológico y financiero pretenden coordinar ese esfuerzo, que es tanto técnico como económico y filosófico, y asegurar así que sus conclusiones no sean un obstáculo para sus objetivos.

León XIV propone una alternativa: "Discutir el código ético que debe ser usado, sometiéndolo a criterios de justicia social compartida. De lo contrario, quien controla la IA impondrá su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas".

No servirá una IA "más moral si esta moral es decidida por unos pocos". La asimetría "epistémica, económica y política", resultado de la concentración en unas minorías cada vez más poderosas, nos obliga a mirar hacia formas de participación e intervención que reequilibren la discusión.

La sociedad civil, en cualquier nivel, ha de asegurarse de que la ciencia y la tecnología no sean un bien en manos de unos pocos.

La IA puede hacer contribuciones magníficas a la aspiración humana de una vida siempre mejor, pero para que tal cosa sea posible, defiende León XIV, es preciso superar una "cultura del poder" que se expande con cada polarización, con cada reducción del otro a un dato o una declaración, con cada violencia facilitada por el poder tecnológico.

La cultura del poder nos está imponiendo una definición de inteligencia que equivale a control. Según esa visión, una inteligencia es tanto mayor cuanto más dominio puede ejercer.

Este control, ejercido gracias a la IA y otras tecnologías, no está vinculado ya a los Estados, sino a intereses privados y transnacionales, con más recursos y capacidad de acción que muchos gobiernos, y por ello más difícil de administrar.

La competencia entre los intereses privados que lideran la IA de frontera es salvaje. Los recursos financieros para seguir invirtiendo en su desarrollo, así como la disponibilidad de las infraestructuras de producción y de algunos materiales necesarios para la fabricación de hardware, son finitos, lo que ha provocado que el desarrollo de la IA haya caído en una "lógica de competencia armamentística".

Algunos países están colaborando con ese contado número de empresas líderes en IA, en relaciones de alta asimetría y consecuencias imprevistas y potencialmente catastróficas. A cambio de esa relación, muchos gobiernos esperan contar con instrumentos que les den o bien seguridad, o bien más control sobre la población.

Desafortunadamente, ambos casos están animados por el miedo y no por la búsqueda del bien común ni por el deseo de cooperar.

El multilateralismo, a través de organismos de cooperación como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), ofrecen una necesaria alternativa a la cultura del poder y el miedo.

El pasado 28 de mayo, la XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Educación acordó elaborar, en colaboración con la OEI y con el acompañamiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), una estrategia regional de educación centrada en el uso seguro de la inteligencia artificial y en el fortalecimiento de la formación profesional, entre otros objetivos.

Un día después, la OEI organizó un encuentro de los ministros y ministras de Educación de Iberoamérica, junto con expertos y representantes de la banca multilateral de desarrollo, con altas autoridades de la Santa Sede y con el papa León XIV.

El objetivo es diseñar, acordar y poner en marcha un programa iberoamericano sobre salud mental, educación y tecnologías digitales en la IA, cuya ejecución se llevará a cabo durante los próximos años.

Estos son algunos ejemplos sobre cómo la cooperación puede facilitar la coordinación y promover una visión regional de desarrollo sostenible, democrático y justo. Es asimismo imprescindible demostrar que podemos usar la IA para facilitar el acceso al trabajo digno.

También que es posible un aumento de la productividad basada en una aspiración al bien común y en una idea de prosperidad a la que todos y todas tengamos derecho.

León XIV pide desarmar las palabras, vigilar de cerca los avances de la IA y exigir que estos abran espacios de participación y justicia. Buscar la verdad, o dejarse llevar por la intranscendente barbaridad, será siempre una tarea más exigente que aceptar mentiras reconfortantes.

Por ello es necesario hacer un gran esfuerzo educativo y dialógico. Necesitaremos marcos jurídicos, vigilancia independiente, una política "que no renuncie a su tarea" y una educación que sea el mejor reflejo del futuro que estamos construyendo.

***Ismael Gómez es director de Estrategia Digital Global de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).