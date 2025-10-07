En algún momento de nuestra historia reciente —y sin que lo advirtiéramos del todo— la política perdió la confianza de la gente. No por una gran traición, sino por una suma de pequeñas ausencias.

El Estado dejó de estar donde más se le necesitaba: en los barrios, en las fronteras, en la infancia sin abrigo. Y cuando el Estado se aleja, la democracia se vuelve retórica, no garantía.

Ese desencuentro no es exclusivo de un país. Atraviesa toda Iberoamérica como una grieta invisible: más del 47% de la población considera que sus Gobiernos no resuelven los problemas básicos de la ciudadanía.

Frente a esta crisis de legitimidad, no bastan los discursos ni las reformas cosméticas. Lo que se requiere es una refundación ética del Estado, una que se haga desde la ciudadanía y para la dignidad.

Desde la Defensoría del Pueblo en República Dominicana hemos recorrido cada rincón del país. Lo que escuchamos en los barrios, campos y caseríos no fueron solo quejas. Fueron diagnósticos populares.

Allá donde el Estado no llega, se organiza la comunidad. Donde falla el mercado, emerge la solidaridad. Donde no hay ley, hay dignidad que resiste. Esas voces nos mostraron el rostro humano de una crisis que exige nuevos modelos sociales y nuevas formas de gobernanza.

Como escribo en Por el bien común (Defensor del Pueblo, 2025), "no basta con garantizar derechos: hay que garantizar presencia. Y la presencia estatal no se mide por edificios, sino por confianza".

Refundar el Estado es devolverle al pueblo lo que nunca debió perder: su capacidad de incidir, su derecho a ser escuchado y su poder de transformar.

Desde esa experiencia, propongo tres claves para pensar el porvenir institucional en clave democrática.

Proximidad institucional

La democracia no se reduce al voto. Es la presencia cotidiana del Estado. En 2026, instalaremos Casas de los Derechos en las diez regiones del país: espacios pedagógicos, jurídicos y ciudadanos donde la Constitución dejará de ser un papel lejano y se convertirá en una herramienta viva. Serán aulas cívicas, centros de mediación, oficinas de escucha.

En una región donde la informalidad laboral supera el 50 %, y más del 30 % de la juventud está fuera del sistema educativo o laboral, el Estado debe dejar de ser una sombra y convertirse en un aliado.

Gobernanza colaborativa

El modelo vertical ha fracasado. Los liderazgos sociales, los gremios, las universidades, las juntas de vecinos, las iglesias no son actores periféricos, sino el tejido vital de nuestras democracias.

La OCDE advierte que "los Gobiernos que promueven procesos de cocreación logran políticas más sostenibles y legítimas". Necesitamos transitar de la obediencia a la colaboración, del clientelismo a la corresponsabilidad.

Ética pública y cultura constitucional

Ninguna transformación será real si no cambia nuestra manera de convivir. Por eso lanzamos un programa piloto en las escuelas públicas con una pregunta que retumba: "¿Para qué sirve la Constitución si soy pobre?". Porque si la democracia no protege a los más vulnerables no es democracia, es simulacro.

Como afirmo en el libro: "La ética no es un adorno institucional: es la columna vertebral de la justicia social".

En este tiempo frágil, refundar el Estado no es destruirlo. Es reconstruir su legitimidad desde abajo. Desde el barrio, desde el aula, desde el parque, desde el hospital. No se trata de nuevos organigramas, sino de un nuevo pacto de convivencia.

Como escribió Bobbio, la democracia no se define solo por sus procedimientos, sino por los fines que persigue. Y el fin más alto de todo Estado democrático es uno solo: la dignidad humana.