El pueblo español que parece la Toscana con el primer palacio renacentista protegido como Bien de Interés Cultural

Hay lugares de Castilla-La Mancha que no tienen nada que envidiar a la Toscana italiana. Cogolludo es el claro caso. Este pequeño pueblo de 574 habitantes conocido como "la Florencia de Guadalajara" conserva el primer palacio renacentista de España y produce vinos a 1.000 metros de altitud.

En esta pintoresca villa surgen muchos planes este otoño, la bodega local Finca Río Negro propone un paseo guiado por sus viñedos de altura rodeados de fauna salvaje en libertad como corzos, ciervos y algún ejemplar de lobo ibérico.

La experiencia incluye también la visita a esta reconocida bodega emplazada a las puertas del Parque Natural de la Sierra Norte que fue distinguida con el sello de Vino de Pago en 2025, máximo reconocimiento de calidad en la Unión Europea. Para concluir esta actividad de pago, ofrecen una cata de tres vinos y una degustación de productos de proximidad.

Bodega Finca Río Negro en Cogolludo (Guadalajara). Balboa

Más allá del enoturismo, Cogolludo tiene su gran joya arquitectónica en el Palacio de los Duques de Medinaceli. Construido a finales del siglo XV por orden de don Luis de la Cerda y Mendoza, es considerado el primer edificio civil del Renacimiento español.

Su fachada de sillería recuerda a los palacios florentinos del quattrocento italiano y, al estar situado en la plaza Mayor, está rodeado de locales de restauración. En la parte más alta del municipio se conservan las ruinas de un castillo musulmán, posteriormente conquistado por los cristianos.

Patio principal del Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo. Cultura CLM

A los pies de la fortaleza, la iglesia parroquial de Santa María, las ermitas de San Antón, San Miguel, San Isidro y La Soledad y los templos de Beleña del Sorbe, Torrebeleña y Veguillas completan el mapa patrimonial.

En el plano gastronómico, las especialidades locales son los asados, recetas a base de los productos de la tierra y por supuesto, las rosquillas del pan de Santa Águeda. A tan solo una hora de Madrid y 40 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, Cogolludo es un destino diferente que combina naturaleza, buen vino y patrimonio histórico.