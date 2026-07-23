La "Menorca de Guadalajara": el oasis de aguas turquesas, playa y yates sin salir de la península ibérica

Un oasis de aguas cristalinas en pleno corazón de la provincia de Guadalajara se ha convertido en una de las playas de interior más impresionantes de la península. Se trata del embalse de Bolarque, un rincón ubicado a una hora y media de Madrid que muchos asemejan a Menorca.

Bolarque está situado entre las montañas de la sierra de Altomira, justo donde confluyen las desembocaduras de los ríos Tajo y Guadiela. A esta zona de baño, junto con los embalses de Buendía, Entrepeñas, Almoguera, Estremera y Zorita, se le conoce como el Mar de Castilla.

Esta playa de interior cuenta con todos los servicios necesarios para pasar una divertida jornada rodeados de naturaleza. Dispone de embarcadero, chiringuito, merendero, baños, duchas, socorristas, parking gratuito e incluso alquiler de hamacas.

Además, en ella se pueden realizar numerosas actividades como kayak, snorkel o paseo en catamarán. Hay diferentes empresas de alquiler que proporcionan todo el material necesario si no se quiere ir cargado con él. Lo que sí se recomienda es llevar calzado adecuado para entrar en el agua.

Cómo llegar

Foto: playadebolarque.es Turismo Castilla-La Mancha

Si se quiere aprovechar al máximo el día en el campo, se puede dar un pequeño paseo hasta un mirador próximo a la playa. Para llegar a él solo hay que coger el sendero que sale en la zona del parking. La subida es un poco cansada, pero las vistas desde allí arriba son espectaculares y ofrecen una preciosa panorámica.

Se puede llegar al embalse de dos formas: cruzando el pueblo de Almonacid de Zorita y cogiendo una carretera hasta llegar al puerto deportivo o por la carretera de Almonacid a Albalate de Zorita, desviándose por la entrada de la urbanización "Entre Mares".