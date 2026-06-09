El pueblo ideal para escapar del calor: un Conjunto Histórico amurallado que registra mínimas de 11ºC en julio

Mientras media España busca desesperadamente el alivio del aire acondicionado, un rincón de Castilla-La Mancha se erige este verano como el oasis definitivo para escapar del calor. Al caer la noche, las temperaturas se desploman hasta incluso por debajo de los 10 grados y muchos optan por dormir con manta en pleno agosto.

Hablamos de Molina de Aragón, un bellísimo pueblo de Guadalajara que se alza a 1.062 metros de altitud. Está ubicado en el corazón del apodado "triángulo del frío" de la península. Durante las tardes el sol aprieta y las máximas rondan los 30 grados o incluso los superan, sin embargo, al caer la noche la oscilación térmica es altísima.

Cualquiera que decida trasnochar en Molina de Aragón en los meses de julio y agosto estará obligado a sacar la chaqueta, ya que las mínimas suelen situarse en los 11 grados. El gran guardián de este municipio de poco más de 3.200 habitantes es su colosal castillo-alcázar medieval.

Castillo de Molina de Aragón. Cultura CLM

Con orígenes en una fortaleza árabe del siglo X y ampliado por los condes de Lara, sus 800 metros de perímetro amurallado lo consolidan como uno de los castillos más grandes de España. Subir hasta la imponente Torre de Aragón ofrece unas vistas espectaculares de todo el valle.

A los pies de esta fortaleza se despliega un casco urbano que es, por derecho propio, Conjunto Histórico-Artístico. Uno de los rincones más pintorescos es el puente viejo, una joya románica construida en piedra arenisca roja que te permite salvar el río Gallo.

Judería de Molina de Aragón. Ministerio

Pasear por las calles empedradas permite descubrir la huella de las tres culturas que convivieron en este lugar reflejada en su antigua judería, su morería y una colección de palacios blasonados. Como curiosidad histórica, pese a su tamaño, ostenta el título oficial de "ciudad" otorgado por las Cortes de Cádiz en 1812 por su resistencia frente a las tropas napoleónicas.

El rico patrimonio local cuenta con varios monumentos protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC), hablamos de la iglesia de San Gil o la de San Pedro y el antiguo monasterio de San Francisco reconvertido en casa de la cultura y museo. En lo alto de su torre destaca una célebre veleta con forma de hombre sosteniendo una bandera a la que los vecinos llaman "El Giraldo".

Antigua Iglesia de San Miguel de Molina de Aragón. Ministerio

Para los amantes de la naturaleza, Molina de Aragón es la puerta de entrada al Parque Natural del Alto Tajo, famoso por sus espectaculares hoces y cañones fluviales. Además, toda la localidad está integrada en el Geoparque Mundial de la UNESCO de la comarca Molina-Alto Tajo.

En cuanto a gastronomía, la reina absoluta de la zona es la trufa negra que aromatiza los platos de los restaurantes donde tampoco faltan los asados de cordero, el morteruelo y las setas de temporada. Para el postre es obligatorio probar las tradicionales "patas de vaca" elaboradas a base de un tierno bizcocho relleno de crema.

Si además quieres hacer coincidir tu visita con uno de los momentos de máximo movimiento, durante el mes de julio Molina de Aragón celebra las fiestas de El Carmen y el desfile de su cofradía militar de origen medieval —unos hechos festivos declarados de Interés Turístico Regional.