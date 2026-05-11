El castillo-convento más espectacular de España: una joya del siglo XIII de 45.000 m² perfecto para una escapada

Castilla-La Mancha es tierra de castillos. Entre sus cerros, se levanta una fortaleza que desafía el paso de los siglos y se alza como el mejor ejemplo de castillo-convento de estilo gótico-cisterciense de toda la Península Ibérica.

El Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva está situado en el municipio de Aldea del Rey (Ciudad Real) y domina el horizonte desde hace más de 800 años. A diferencia de los castillos residenciales, fue concebido como la gran sede central de la Orden de Calatrava.

Los caballeros se trasladaron a esta ciudadela sagrada de más de 45.000 metros cuadrados en 1217 tras la histórica batalla de las Navas de Tolosa, convirtiéndolo en centro neurálgico hasta bien entrado el siglo XIX.

Vista aérea del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva. Cultura CLM

La ubicación es puramente estratégica, ya se asienta a casi 1.000 metros de altura sobre el cerro de Alacranejo, una formación de origen volcánico desde donde vigilar los principales pasos entre la Meseta y el valle del Guadalquivir.

El camino de ascenso es en sí mismo un elemento patrimonial: todavía conserva el empedrado construido originalmente para la visita que realizó el rey Felipe II en 1560 cuando decidió pasar allí una Semana Santa completa.

Primera muralla del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva. Cultura CLM

La ingeniería militar del complejo cuenta con tres recintos amurallados que se adaptan a la geología del terreno y están construidos a base de cal, arena y la roca cuarcita de la propia montaña. El edificio más emblemático es la iglesia del siglo XIII que representa la transición perfecta del románico al gótico cisterciense.

Coronando la fachada del convento y justo encima de la llamada puerta de la Estrella, se encuentra un rosetón fabricado en piedra volcánica que brinda luz a las tres naves góticas. Justo al lado, se halla el Campo de los Mártires, el antiguo cementerio donde recibían sepultura los caballeros y monjes guerreros.

Fachada de la iglesia del Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva. Cultura CLM

Hoy se pueden apreciar los restos de la vida cotidiana de esta ciudad, al pasear por la antigua tahona te reciben el horno y el molino que empleaban los locales para procesar el grano. A pocos metros, se encuentran las caballerizas y la calle de los artesanos y las cocinas que rodeaban al antiguo claustro de ladrillo.

En la parte más alta de esta fortaleza de más de 45.000 metros cuadrados se sitúa un pequeño alcázar que protegía los documentos más valiosos de la orden militar. Este coloso manchego cautivó al mismísimo Umberto Eco quien reconoció el espíritu de su famosa abadía medieval El nombre de la rosa en este laberinto de piedra.

Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva. Cultura CLM

De abril a septiembre, el Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva abre de martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas ampliando hasta las 21:00 horas los sábados y domingos. La entrada general tiene un precio de 4 euros y existe una tarifa reducida de 2,5 euros para niños de hasta 14 años, jubilados, desempleados y locales.

Para quienes busquen una escapada completa, Calatrava la Nueva ofrece visitas directas a su "rival" histórico, el castillo de Salvatierra, situado justo enfrente. Además, su entorno ha servido de inspiración para novelas de misterio como El Escalón 33 de Luis Zueco.

La visita se puede completar en la localidad de Aldea del Rey, donde destaca el Palacio de la Clavería del siglo XVI, o acercándose a Calzada de Calatrava, cuna del cineasta Pedro Almodóvar, situada a pocos kilómetros.