Tren AVE de Renfe.

Tren AVE de Renfe.

Turismo

Un tren llevará este sábado a turistas de Madrid a conocer lo más representativo de Albacete: precio de los billetes

El 'Tren de la Cuchillería' saldrá de la estación de Madrid Chamartín a las 9 horas de la mañana.

Más información: Así es el tren que te lleva de Madrid a Albacete para disfrutar de visitas guiadas, catas...

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Renfe pondrá en marcha este sábado el 'Tren de la Cuchillería', que realizará el trayecto de ida y vuelta entre Madrid Chamartín-Clara Campoamor y Albacete-Los Llanos en un AVE que ofrecerá una completa experiencia cultural y gastronómica.

La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y está previsto que esta propuesta temática se repita el 21 de noviembre de este año.

La salida desde la estación de Madrid Chamartín está programada a las 9 y llegará a Albacete a las 10.37, mientras que la vuelta está prevista para las 20.08 horas.

Imagen de archivo

Precio de los billetes

El precio de este tren temático es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años, mientras que los menores de cuatro años que no ocupen asiento viajan gratis -máximo un niño por cada billete de pago-.

Durante su estancia en Albacete, los viajeros disfrutarán de una visita guiada por algunos de los enclaves más representativos de la ciudad, entre ellos el singular Pasaje de Lodares y el Museo de la Cuchillería, donde podrán conocer de cerca el proceso artesanal de fabricación de la navaja y participar en un taller-exhibición de cuchillería.