Un tren llevará este sábado a turistas de Madrid a conocer lo más representativo de Albacete: precio de los billetes

Renfe pondrá en marcha este sábado el 'Tren de la Cuchillería', que realizará el trayecto de ida y vuelta entre Madrid Chamartín-Clara Campoamor y Albacete-Los Llanos en un AVE que ofrecerá una completa experiencia cultural y gastronómica.

La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y está previsto que esta propuesta temática se repita el 21 de noviembre de este año.

La salida desde la estación de Madrid Chamartín está programada a las 9 y llegará a Albacete a las 10.37, mientras que la vuelta está prevista para las 20.08 horas.

Precio de los billetes

El precio de este tren temático es de 50 euros para los adultos y de 20 euros para los menores de 14 años, mientras que los menores de cuatro años que no ocupen asiento viajan gratis -máximo un niño por cada billete de pago-.

Durante su estancia en Albacete, los viajeros disfrutarán de una visita guiada por algunos de los enclaves más representativos de la ciudad, entre ellos el singular Pasaje de Lodares y el Museo de la Cuchillería, donde podrán conocer de cerca el proceso artesanal de fabricación de la navaja y participar en un taller-exhibición de cuchillería.