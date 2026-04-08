El PP cree que la nueva Ley de Turismo de Page "genera incertidumbre y esconde una subida de impuestos"

El responsable del Área de Turismo y Cultura del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Nacho Ruiz, ha criticado el anuncio del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la futura normativa turística de la comunidad.

"Solo puede producir desconcierto, incertidumbre y dudas en un sector que no ha recibido más que obstáculos por parte de los gobiernos socialistas", ha expresado.

Para Ruiz, el Ejecutivo autonómico "pretende arrogarse un papel de Robin Hood que reparte riqueza, cuando en realidad actúa como un príncipe ladrón que busca llenar las arcas regionales para destinarlas a su autobombo y autocomplacencia".

El 'popular' ha expresado que la nueva normativa "esconde la intención de implantar tasas turísticas que supondrán meter la mano en el bolsillo de los turistas para crear una nueva vía de ingresos".

"El aumento de la presión fiscal no responde al interés general, sino a una política arbitraria que invade incluso competencias de los propios destinos turísticos. El turismo se ha convertido para Page en la gallina de los huevos de oro a la que pretende desplumar", ha afirmado.

Una medida que "se suma a otras ya impulsadas por el Gobierno regional, como la duplicidad en las tasas de basuras o el incremento del coste del agua". "No han negociado con agencias de viajes, ni con guías turísticos, ni con asociaciones de casas rurales, por lo que, una vez más, el Gobierno de Page actúa de espaldas a quienes sostienen el turismo en Castilla-La Mancha", ha expresado.

Asimismo, Ruiz ha criticado la falta de impacto de los fondos europeos Next Generation en el turismo regional, asegurando que "no han servido ni para transformar ni para recuperar el sector". Y ha advertido que el anuncio "responde más a una estrategia de titulares de cara al final de la legislatura que a una verdadera gestión eficaz".

Apuesta del PP

Por ello, ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de Castilla-La Mancha con el sector turístico, apostando por "políticas basadas en el consenso, la cercanía y la profesionalización".

"Nuestra identidad, patrimonio y cultura merecen una mejor promoción y una estrategia eficaz que sitúe a Castilla-La Mancha en el lugar que le corresponde y este cambio llegará de la mano de un nuevo gobierno liderado por Paco Núñez", ha sentenciado.