Page avanza que Castilla-La Mancha tendrá una nueva Ley de Turismo antes de 2027 sin "pisar callos a nadie"

Emiliano García-Page ha avanzado que Castilla-La Mancha contará con una nueva Ley de Turismo "en la segunda parte de este año". "Una ley moderna que intente no pisar callos a nadie", ha dicho desde el estand regional en Fitur 2026, este viernes dedicado a la provincia de Albacete.

El presidente autonómico ha subrayado que la normativa se abordará "dialogando y llegando a acuerdos" para que sea "enormemente consensuada". Ha añadido que espera que la ley también reciba un consenso amplio en el ámbito parlamentario, aunque reconoce que será "más difícil" por la cercanía de las elecciones autonómicas.

"Si ya hay tentación a que en los parlamentos nadie convenza a nadie, no les quiero ni contar a meses de la urna", ha señalado refiriéndose a las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo de 2026. El PSOE tiene mayoría absoluta en el Parlamento castellanomanchego.

Page ha defendido que el turismo es un sector estratégico para Castilla-La Mancha. "Hablamos de un sector que va a seguir creciendo y aporta fortaleza a una región que quiere liderar a las comunidades autónomas de interior", ha comentado.

Ha destacado que la región es "amable", con estabilidad política y cordialidad hacia todos los sectores económicos.

"El turismo depende de muchos factores y también está, desde hace 10 años, pactado y planeado", ha añadido. "Los próximos 10 años van a ser iguales: éxito tras éxito y récord tras récord", ha proyectado, en referencia al crecimiento sostenido del sector en la comunidad autónoma.

Transporte Sensible a la Demanda

En paralelo, Page ha anunciado la ampliación del Transporte Sensible a la Demanda, un servicio "patentado en Castilla-La Mancha" que ha definido como "clave" y comparado con "una especie de Uber" para zonas rurales.

El transporte sensible a la demanda en la Comarca de Molina de Aragón comenzará a funcionar el próximo lunes, 26 de enero. Además, este 2026 se implantarán tres nuevos servicios en la región: La Jara (Toledo), la Sierra del Segura y Letur (Albacete) y Almadén (Ciudad Real).

"Eso es clave: poblaciones muy diseminadas pueden contar en tiempo récord con transporte a los centros de salud, colegios o comercios. Y es un éxito extraordinario este invento patentado, que ya nos están empezando a imitar otras regiones", ha dicho.

"Hemos dado en el clavo"

Page ha resaltado también la utilidad del servicio para los turistas. "Muchos ni conocen la alternativa y cuando se dan cuenta que se pueden mover de pueblo en pueblo… Créanme que hemos dado en el clavo", ha subrayado.

Sobre la Sierra del Segura, ha tendido la mano de la Junta para ayudar a los municipios con "planes de rehabilitación, de adecentamiento o de homologación estética" y garantizar que el turismo y la movilidad rural crezcan de forma ordenada.

"España es la gran potencia turística del mundo", ha recordado Page. Por ello, ha insistido en la importancia de enfocar inversiones en infraestructuras, porque "afecta y mucho a la imagen de España y a la evolución del turismo".

En esta jornada en Fitur, Page ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Igualmente, ha recorrido parte de los 1.600 metros cuadrados del estand de Castilla-La Mancha junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón.