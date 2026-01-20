De Puy du Fou a Legado Quijote: los cinco grandes proyectos que están redefiniendo el turismo de Castilla-La Mancha

De Puy du Fou a Legado Quijote: los 5 grandes motores turísticos con los que Castilla-La Mancha quiere deslumbrar en Fitur

A las puertas de Fitur 2026, que arranca este miércoles en Ifema Madrid, Castilla-La Mancha vuelve a situarse en el escaparate internacional del turismo en un contexto de competencia creciente entre destinos, especialmente en el ámbito del interior.

Pero más allá de estands, agendas y presentaciones oficiales, la región llega a la gran feria con algo mucho más determinante: proyectos consolidados o en fase de desarrollo capaces de explicar, por sí solos, hacia dónde camina su modelo turístico.

En un momento en el que atraer visitantes ya no es suficiente, desacan al menos cinco proyectos que permiten algo más ambicioso: posicionar a la región, multiplicar su proyección exterior y dotarla de una identidad reconocible en el mapa turístico nacional e internacional.

Puy du Fou

El parque histórico que Puy du Fou España tiene en Toledo se ha convertido en uno de los grandes motores turísticos de Castilla-La Mancha. Su última temporada de Navidad se ha cerrado con 150.000 visitantes, lo que supone un crecimiento del 40 % respecto al año anterior.

El Cortejo Real en Puy du Fou. YouTube

Más allá de las cifras, Puy du Fou ha logrado algo poco habitual: convertir la historia en una experiencia emocional y contemporánea, capaz de atraer a públicos muy diversos sin renunciar al rigor ni a la excelencia artística.

Hoy es uno de los grandes referentes del ocio cultural en España y uno de los principales escaparates de la región.

Legado Quijote

Desde Ciudad Real, Legado Quijote representa una de las iniciativas culturales más sólidas y originales de los últimos años en Castilla-La Mancha.

Impulsado por la Diputación provincial, el proyecto no se plantea como un producto turístico convencional, sino como una estrategia integral para mantener viva la huella de Cervantes y reforzar la identidad de la provincia como territorio cervantino.

Roberto Brasero y María Jesús Pelayo, vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real e impulsora de Legado Quijote. Javier Longobardo

Literatura, cultura, deporte y comunicación se entrelazan en una propuesta que acerca el Quijote a nuevos públicos y proyecta valores como la creatividad, el esfuerzo o la libertad de pensamiento.

Los Premios Nacionales de Periodismo y Comunicación Legado Quijote han logrado, además, una notable presencia en medios de ámbito nacional, reforzando la visibilidad cultural de la región.

Toroverde Cuenca

Aunque aún no ha abierto sus puertas, Toroverde Cuenca se ha convertido en uno de los proyectos más comentados del panorama turístico nacional. Concebido como un gran parque de ecoturismo y aventura en plena naturaleza, prevé alcanzar en torno a un millón de visitantes anuales hacia el año 2031.

Las estimaciones se apoyan en varios factores estratégicos: la condición de Cuenca como punto intermedio entre Madrid y Valencia, la conexión por alta velocidad ferroviaria con ambas ciudades y el potencial de captar parte del medio millón de turistas procedentes de Estados Unidos que cada año visitan la capital de España.

Tirolina en Toroverde.

Más allá de lo que será, Toroverde ya está generando conversación, interés inversor y una nueva mirada sobre el papel de Cuenca como destino capaz de acoger proyectos transformadores de gran escala, ligados a la sostenibilidad y al respeto por el entorno natural.

VIII Centenario de la Catedral de Toledo

El 800 aniversario de la Catedral Primada de Toledo se perfila como uno de los grandes hitos culturales y patrimoniales de 2026 en España.

La conmemoración irá acompañada de una programación excepcional, con exposiciones, conciertos y actividades académicas y divulgativas llamadas a atraer a públicos nacionales e internacionales.

La Catedral no es solo un símbolo religioso o arquitectónico. Es un referente cultural de dimensión internacional que refuerza el papel de Toledo como una de las grandes capitales históricas de Europa y sitúa a Castilla-La Mancha en el centro de los circuitos culturales más exigentes.

Red de Hospederías

En una tierra donde la historia acompaña cada paso del viajero y el paisaje se abre infinito, la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha se ha consolidado como una de las más singulares del país.

Impulsada por la Junta de Comunidades, esta propuesta reúne alojamientos de 3 a 5 estrellas ubicados en edificios históricos rehabilitados con sensibilidad y en entornos de alto valor natural, monumental o cultural.

Las hospederías no son solo hoteles. Son espacios con alma: antiguos palacios, conventos, molinos, casones tradicionales o bodegas recuperadas que hoy ofrecen descanso, gastronomía y experiencias de calidad. Todo ello con altos estándares de equipamiento, servicio y gestión profesional, posicionándose como punta de lanza de la oferta hostelera regional.