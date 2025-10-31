Un pueblo de Castilla-La Mancha aspira a entrar en la lista de los mejores municipios turísticos del mundo

El municipio guadalajareño con Brihuega ha sido seleccionado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) para formar parte del 'Upgrade Programme 2025', una iniciativa que reconoce a los pueblos con un alto potencial turístico y les ofrece apoyo técnico y asesoramiento especializado para cumplir los criterios exigidos en la red internacional 'Best Tourism Villages'.

Así se dio a conocer durante la ceremonia celebrada en Huzhou (China), donde se presentaron las nuevas incorporaciones a esta quinta edición del programa. En concreto, ha sido elegida entre 270 candidaturas presentadas por 65 países miembros.

El alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo Esteban, ha celebrado la noticia como un reconocimiento al trabajo que el municipio viene desarrollando desde hace años en materia de turismo sostenible y recuperación de su patrimonio histórico artístico.

"Entrar en el programa de la OMT es un paso muy importante que refuerza nuestro trabajo al frente del Ayuntamiento desde 2015. Supone que Brihuega se sitúa en referente internacional del turismo rural de calidad, sostenible y respetuoso con la identidad local", ha expresado.

El programa 'Upgrade Programme 2025' ofrece acompañamiento técnico, intercambio de buenas prácticas y asesoramiento en áreas como sostenibilidad, gestión turística, gobernanza local o integración en la cadena de valor del turismo.

Qué ver en Brihuega

Brihuega es un municipio de la provincia de Guadalajara situado a poco más de una hora del centro de Madrid. En los últimos años se ha convertido en todo un referente en materia de turismo. Y es que han sido miles los ciudadanos que se han desplazado a la localidad para disfrutar de su campo de lavandas, considerado como uno de los más grandes y bonitos de España.

La mejor época para visitarlos el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto. Sin embargo, los campos de lavanda no son los únicos grandes atractivos de la localidad. El municipio, de casi 3.000 habitantes, destaca por su valor monumental, destacando algunos enclaves como el Castillo de Brihuega o la Puerta de la Cadena, que se han convertido en visitas obligatorias para aquellos que visitan el pueblo.

Campo de lavanda en Brihuega

Además, los visitantes pueden disfrutar de otras joyas como la Real Fábrica de Paños, las Cuevas Árabes o el curioso Museo de miniaturas del Profesor Max. Todos estos atractivos han sido los que han conseguido que la localidad aspire a 'Capital del Turismo Rural'.

Otro de los aspectos que más llama la atención en las visitas a la ciudad es la gastronomía local de raíces alcarreñas. Las judías con oreja, las perdices, las migas o el conejo al ajillo son algunas de las elaboraciones de las que se pueden degustar en el municipio. Entre los locales más populares para disfrutar de estas elaboraciones se encuentra El Tolmo o La Peña Bermeja, entre otros muchos.