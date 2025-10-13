Un camping de Castilla-La Mancha opta a ser el mejor de España: bungalows desde 50 euros la noche

La Asociación de Empresarios de Campings de Castilla-La Mancha (AECCAM) ha informado que el camping 'Venta de Contreras' de Minglanilla (Cuenca) ha alcanzado la final de la Gala de Campings de España 2025, que se celebrará en Madrid el próximo 27 de noviembre.

El camping castellanomanchego competirá con 'Izarpe' de Navarra y el de 'Islas Ons' de Pontevedra en la categoría de 'Mejor camping de entorno natural'.

Como afirma la presidenta de la Federación Española de Campings (FEEC), Ana Beriain, "el galardón supone la recompensa al trabajo desarrollado por cientos de empresarios del sector que están posicionando a los camping en el panorama nacional e internacional".

Camping 'Venta de Contreras'

Situado en el corazón de Las Hoces del Cabriel, a orillas del río, el camping 'Venta de Contreras' ofrece una amplia oferta de alojamientos sostenibles donde los visitantes podrán elegir entre camping, bungalows y albergue.

Un espacio que se erige como "un destino ideal que cautivará" a todo el que lo visite y donde la "estancia será inolvidable".

Cuenta con 46 parcelas situadas en pleno arbolado con agua corriente y electricidad. Asimismo, tiene lavabos, aseos, duchas con agua caliente, bar, restaurante, punto de conexión de luz para caravanas, piscina y pistas deportivas.

Los precios de las parcelas de camping por noche comienzan en 19 euros, mientras que los albergues cuestan 11 euros. En cuanto a los bungalows privados, el precio más económico es de 50 euros la noche.