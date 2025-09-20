La escapada ideal para este otoño en Castilla-La Mancha: "Espectáculo natural único que te dejará sin palabras"

Con la llegada del otoño, la naturaleza se tiñe de colores dorados y ocres. En pleno corazón de la Alcarria y a menos de dos horas de Madrid, se esconde un pequeño pueblo conocido por sus increíbles cascadas que se erige como la escapada perfecta, tal y como recomienda la influencer de viajes Marisa (@mochileandosobreruedas).

"¿Conoces el pueblo de las cascadas? Un lugar lleno de encanto", así presenta la localidad de Trillo, en la provincia de Guadalajara. Un lugar que enamoró hasta el propio Camilo José Cela en su viaje por la comarca.

El río Cifuentes atraviesa gran parte del centro del municipio y a su alrededor se han conformado cascadas creando "un espectáculo natural único y que te dejará sin palabras".

Puente sobre el río Tajo, en Trillo, Guadalajara. iStock

De todas ellas, destaca la del Chorreón, que tiene una caída de más de 15 metros de altura. Estos saltos de agua concluyen en la desembocadura del Cifuentes en el Tajo. Junto a las cascadas, se encuentra la Casa de los Molinos, el edificio más antiguo del pueblo que hoy funciona como un centro de interpretación.

Trillo es mucho más que agua, su patrimonio incluye el imponente puente sobre el Tajo del siglo XVI, los restos del monasterio cisterciense de Santa María de Óvila y la iglesia de la Asunción. Además, si buscas una relajación absoluta, el Real Balneario Carlos III dispone de aguas termales mineromedicinales.

Cascada en Trillo, Guadalajara, España. iStock

Los amantes de la gastronomía podrán degustar recetas típicas de la zona como las migas, los asados de cordero o las judías con chorizo.

Esto no es todo, en cuanto a deporte al aire libre, los senderos te llevan hasta las Tetas de Viana, dos cerros gemelos declarados Monumento Natural con vistas espectaculares de la zona. Los más aventureros tienen opciones de piragüismo, rutas BTT y circuitos de tirolinas.

Por todo ello, esta creadora de contenido tiene claro que Trillo es un "destino para descubrir que sin duda, te enamorará".