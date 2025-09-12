Un turista alucina con un pequeño pueblo de Cuenca: "Es una de las zonas más increíbles de España"

El turismo rural no para de crecer y Castilla-La Mancha cuenta con rincones únicos para hacer una escapada de fin de semana. El último 'influencer' en alucinar con uno de los increíbles pueblos que esconde la región ha sido Pedro García (@pedrogarcilo en Instagram), que ha pasado unos días en Priego (Cuenca).

En un vídeo publicado en Instagram, ha compartido imágenes del municipio, asegurando que está ubicado "en una de las zonas más alucinantes e increíbles de España" y no llega a 1.000 habitantes.

"Se encuentra encajado entre dos hoces y está lleno de encanto y callejuelas estrechas y empedradas", ha afirmado. Además, ha destacado que forma parte de la 'Ruta del Mimbre', "siendo el punto clave los artesanos que lo trabajan".

García ha asegurado que el municipio tiene múltiples miradores desde donde observar su "increíble naturaleza".

"Un lugar donde pasear por el casco antiguo, descubrir la Iglesia de San Nicolás de Bari, subir a la ermita de la Virgen de la Torre, asomarse por sus miradores hacia la hoz del río Escabas y relajarse en la Plaza Mayor", ha expresado en su publicación.