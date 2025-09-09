Vuelve el mayor combate medieval de España a este castillo de Cuenca: usarán espadas y armaduras reales

Luchadores de toda España y de otros países como Reino Unido y Portugal se darán cita este fin de semana en el imponente Castillo de Belmonte (Cuenca) con motivo del Torneo Nacional de Combate Medieval "Desafío Belmonte".

Los días 13 y 14 de septiembre esta fortaleza del siglo XV, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), retrocederá en el tiempo y se convertirá en el epicentro nacional de la lucha medieval a través de un espectáculo único.

Este evento pone en valor el combate medieval, una disciplina deportiva con siglos de historia. Para ello, la organización dictamina un estricto reglamento y los participantes emplean espadas y hachas reales y portan armaduras de más de 30 kilos.

Torneo Nacional de Combate Medieval "Desafío Belmonte". Spainheritage Network

Los asistentes podrán disfrutar de varias tipologías de combates que van desde duelos individuales hasta batallas melés grupales de 12 contra 12. Además, habrá un combate femenino donde las luchadoras nacionales pondrán a prueba su destreza.

También habrá otros reclamos para todos los públicos, como un mercado medieval, puestos de comida y una taberna. La entrada al evento pase incluye el acceso al Castillo de Belmonte, al torneo de combate y a Trebuchet Park, el mayor parque de máquinas de asedio (como las catapultas) a escala real del mundo.

Trebuchet Park. Castillodebelmonte.com

El precio del pase completo es de 20 euros para los adultos (26 euros los dos días) y 14 euros para los niños (20 euros los dos días). Desde la organización ofrecen una tarifa reducida de 17 euros para grupos de más de 20 personas. Asimismo, hay bonos familiares por 57 euros para dos adultos, dos niños y por 72 euros para dos adultos y tres niños.

El Torneo Nacional de Combate Medieval "Desafío Belmonte" es la excusa perfecta para descubrir el patrimonio excepcional de este pueblo de Cuenca. Su castillo en forma de estrella que fue mandado construir en 1456 por el Marqués de Villena, Juan Pachecho, es una visita obligatoria.

El interior de la fortaleza contiene salas ambientadas en el siglo XIX que reflejan el estilo de la emperatriz de Francia y esposa de Napoleón III, Eugenia de Montijo, quien fuera propietaria del Castillo de Belmonte.

A escasos metros, se ubica la Colegiata de San Bartolomé, un templo gótico-mudéjar que contiene exclusivos tesoros artísticos. Por todas estas razones, Belmonte se erige como un destino ideal para una escapada diferente este fin de semana.