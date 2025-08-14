Una turista colombiana alucina con un pueblo de Ciudad Real: "Es una belleza y sus calles recuerdan a Grecia"

Campo de Criptana (Ciudad Real) es uno de los destinos turísticos por excelencia de Castilla-La Mancha. Cada vez son más los que visitan el municipio para ver los molinos con los que peleó Don Quijote hace siglos.

Una de las últimas tiktokers en hacer turismo por Campo de Criptana ha sido Ginna Tatiana Morera, cuya cuenta de TikTok conocida como 'Soy Colombiano en Europa' cuenta con más de 39.000 seguidores.

A través de un vídeo, la influencer ha recomendado a todo el mundo visitar la localidad, a la que ha definido como "una belleza de lugar". "Una aventura cervantina. Si quieres sentirte dentro de Don Quijote, pon rumbo a Campo de Criptana, donde los molinos aún te reciben como a un caballero andante", ha expresado en su publicación.

Calles que "recuerdan a Grecia"

Para la tiktoker, lo mejor de todo es que puedes caminar tranquilamente por sus calles, que le han recordado "a Grecia".

"Lo más importante es que aquí puedes hacerte unas fotos super 'nice'. Antes de llegar al parking hay un hermoso marco para fotografiarte con los molinos de fondo", ha sentenciado.