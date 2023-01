Castilla-La Mancha exhibirá estos días todo su músculo turístico en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que arranca este miércoles en Madrid. La inauguración del estand de la región ha corrido a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha agasajado, entre otros, a los reyes Felipe y Letizia.

Durante su intervención ante los presentes, entre los que también se encontraban celebrities castellano-manchegas como Boticaria García o Roberto Brasero, el presidente castellano-manchego ha asegurado que entre sus planes se encuentra que el sector turístico siga ganando peso en el PIB de Castilla-La Mancha suponiendo "un 20% más de empresas y 20.000 empleos más" dentro de siete años.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el líder del ejecutivo castellano-manchego ha valorado que la región ha crecido en las últimas décadas desde perspectivas turísticas "residuales" hasta desarrollar "sin parar, y a pesar de crisis y baches" todas las estrategias del sector.

García-Page charlando con los Reyes de España.

No en vano, ha resaltado que "el turismo es clave", y pese a que en España es "difícil" ponerse de acuerdo en muchas cosas, "no hay ni un solo español que no sienta el orgullo de lo que dicen los millones de turistas que visitan" la Comunidad Autónoma.

"Playas hay en medio planeta, comer se come todos los días en todo el planeta, hoteles hay por todo el mundo. No nos engañemos, el turismo es hoy el único de los pocos espacios donde los españoles nos sentimos orgullosos sin pudor", ha afirmado García-Page.

Récord de turistas

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, Patricia Franco, ha indicado que ya son 103 millones de euros los que va a acaparar Castilla-La Mancha de la mano de los fondos Next Generation para distintos planes de gestión turística.

Franco ha asegurado que los datos del cierre de 2022, que se conocerán en pocos días, revelarán que la afluencia turística a Castilla-La Mancha ha sido de "récord" en el último ejercicio, gracias sobre todo al crecimiento del turismo rural, que "crece a mayor velocidad y ritmo" que en el resto del país.

Álvaro Gutiérrez, Patricia Franco y Emiliano García-Page.

En 2022 ha crecido además un 6% la facturación turística, y el primer trimestre de 2023 apunta a un crecimiento de más del 7%, según sus datos.

Esto beneficia a un sector que "no se ha rendido" pese a la pandemia y ha contado con un Gobierno que "ha seguido apostando" por el desarrollo de este sector.

Por último, ha aprovechado para agradecer el trabajo de todo su equipo y de "todas las personas que durante estos días, dependiendo de diputaciones provinciales y ayuntamientos, van a dar la mejor cara de Castilla-La Mancha".

