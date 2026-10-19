El parque Puy du Fou de Toledo, elegido de nuevo como el mejor de Europa: competirá por ser el más valorado del mundo

El parque temático de Toledo Puy du Fou ha vuelto a ser reconocido como el mejor de Europa en los World Travel Awards, que se celebran en Kotor (Montenegro). Se trata de unos premios internacionales que cuentan con más de 30 años de trayectoria y reconocen la excelencia en los sectores del turismo, viajes y hostelería.

Con el nuevo reconocimiento el parque sobre la historia de España revalida el galardón que ya obtuvo el año pasado.

El sistema de votación es mixto: tiene en cuenta una votación pública y la valoración de un jurado formado por expertos.

En esta edición, la candidatura de Puy du Fou España quedó por delante de las de parques temáticos como Disneyland París (Francia), Phantasialand (Alemania), The Land of Legends (Turquía) y Tivoli Gardens (Dinamarca).

El CEO de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, ha afirmado que "es un orgullo que nos reconozcan como Mejor parque temático de Europa de nuevo".

"Para nosotros es muy gratificante porque pone en valor nuestro objetivo de mantener siempre la excelencia y trabajar para que nuestros visitantes tengan la mejor experiencia cuando vienen a emocionarse con la Historia a través de nuestros espectáculos", ha afirmado.

El mejor del mundo

Ahora, World Travel Awards ha propuesto al parque español como el mejor del mundo. La votación del público para esta categoría ya está abierta y finaliza el próximo 30 de octubre.

Para este galardón compite con Disneyland París (Francia), Ferrari World Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Legoland (Dinamarca), Shanghai Disney (China), Sun World Ba Na Hills (Vietnam), Universal Studios (Singapur), Walt Disney World (Estados Unidos) y Warner Bros. World (Emiratos Árabes Unidos).

El ganador se anunciará en la gran gala final de los World Travel Awards que se celebrará el 12 de diciembre en Tanzania.

Navidad

Puy du Fou España encara las últimas dos semanas de su temporada, que comenzó el 7 de marzo y finalizará el domingo 1 de noviembre. Se trata de los últimos días en los que se puede disfrutar de 'El Sueño de Toledo'.

Después, el parque volverá a abrir sus puertas el sábado 28 de noviembre para su Temporada de Navidad, que se prolongará hasta el 5 de enero. En esta temporada, se transformará en el Belén más grande de España y recobrará la esencia de la Navidad tradicional.

La programación incluirá un nuevo gran espectáculo que solo se podrá disfrutar durante esas fechas. El espectáculo se suma a otras experiencias navideñas como el mercadillo, la recepción de los Reyes Magos o el Cortejo Real.