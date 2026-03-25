La fotografía de un lince en Ciudad Real que ha logrado un prestigioso premio: "Está dando la vuelta al mundo"

El fotógrafo austriaco Josef Stefan ha ganado el prestigioso premio Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de la Naturaleza del Año) organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, por una fotografía de un lince ibérico cazando tomada en Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

El fotógrafo tomó la foto durante su estancia de dos semanas en el municipio, tras varios días escondido para fotografiar a un lince. Según ha relatado, el animal apareció con su presa, un ratón, y comenzó a lanzarla repetidamente al aire para luego volver a atraparla. Tras 20 minutos, el animal llevó a su presa detrás de un arbusto para comérsela.

La imagen ha sido elegida entre 24 nominadas al galardón y será expuesta en el museo londinense hasta el 12 de julio.

We’re excited to announce that the winner of the Wildlife Photographer of the Year Nuveen People's Choice Award 2026 is 'Flying Rodent' by Josef Stefan. 👏📸



Josef’s striking photograph captures a young lynx playfully throwing a rodent into the air before eating it.



You can now… pic.twitter.com/L4Q2hKlGDn — Natural History Museum (@NHM_London) March 25, 2026

Castilla-La Mancha, "refugio" del lince ibérico

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha hecho eco de la noticia a través de sus redes sociales, detallando que la comunidad es "uno de los grandes refugios del lince y todo un ejemplo de éxito en conservación".

¡Un lince ibérico fotografiado en Ciudad Real está dando la vuelta al mundo!

La imagen ha ganado el premio del público del @NHM_WPY, el certamen de naturaleza más prestigioso del mundo.



CLM es uno de los grandes refugios del lince y todo un ejemplo de éxito en conservación. https://t.co/Rkil9UZTaK — Emiliano García-Page (@garciapage) March 25, 2026

"Un lince ibérico fotografiado en Ciudad Real está dando la vuelta al mundo", ha expresado el líder autonómico.