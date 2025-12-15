Julio García, toledano experto en comunicación: "Estas son las 10 claves para sobrevivir a las cenas de Navidad"

La Navidad ya está aquí y, con ello, la planificación y celebración de cenas, comidas de empresa y reuniones familiares y sociales. Una situación que para muchos se convierte en estresante ante la obligatoriedad de compartir mesa con jefes, compañeros y miembros de la familia.

Ante la eterna pregunta de cómo sobrevivir a estos momentos, salir airoso y disfrutar, el toledano Julio García Gómez, experto en comunicación y expresión de la Fundación Casaverde, ha planteado un decálogo de pautas.

"La relación, la expresión y el lenguaje deben ser herramientas a nuestra disposición para conseguir superar alguna crisis y a la vez emocionalmente salir bien parado", ha indicado.

10 claves

1. En los encuentros de empresa, saber elegir muy bien al lado de quien me siento, con quién comparto mesa y mantel, o si es en formato cóctel de pie, cómo debo marcar el territorio donde me voy a desenvolver, marco un círculo imaginario, planifico cuándo me acerco al jefe y preparo estratégicamente una serie de preguntas y posibles respuestas.

2. Si conozco a los compañeros del encuentro, no debo abusar de hablar en exceso de mi familia, mis temas personales y mis logros profesionales. Tengo que dejar que mi compañero de sitio sea el protagonista del encuentro.

3. Mesura, prudencia y conocimiento del terreno. No abusar de la comida abundante y menos de la bebida. Nos podría pasar factura que se suelte la lengua y que luego haya una repercusión negativa en redes sociales si subimos fotos.

4. No alargar la asistencia a las comidas de empresa. Si los demás quieren seguir toda la tarde o toda la noche, en el caso de cena, nosotros tenemos la obligación de saber practicar una retirada a tiempo para no desgastar la relación y caer en el aburrimiento.

5. Con los jefes no hablar de dinero, aumento de sueldo, reivindicaciones laborales y otras cuestiones "incómodas".

6. En los encuentros familiares es fundamental prestar mucha atención a todos los miembros de la familia con los que compartimos y especialmente a los niños y a las personas mayores. Con los allegados, cuñadas y cuñados, yernos y nueras hay que procurar una actitud muy proactiva y querer agradar.

7. Hay que hablar lo necesario, pero no extenderse más de lo necesario. Escuchar es tan importante como hablar. No pisar las conversaciones, no gritar, no gesticular en exceso.

8. En la relación con los niños, la comunicación debe ser especialmente fluida y hay que prestarles la atención que merecen en estas celebraciones familiares. No debemos dejar que queden aislados en una mesa sin compartir las situaciones festivas con los mayores, padres, hermanos, tíos y abuelos.

9. Nuestros mayores también serán protagonistas de nuestros encuentros ocupando un lugar preferente. Podemos aprovechar las fiestas para que ellos muestren sus ideas y sentimientos, compartiendo con todos en la mesa sus vivencias de años pasados, sus navidades pasadas, sus mejores momentos.

10. Hay que disfrutar la relación social y familiar siempre. El éxito de nuestros encuentros será visible a través de una comunicación directa y afectiva en la que disfrutemos todos y sea un buen momento para compartir.