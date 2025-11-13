El Hotel Pintor el Greco refuerza su identidad gastronómica con la apertura de El Candil – Lounge Bar en Toledo

La ciudad de Toledo amplía su oferta gastronómica con la reapertura de El Candil – Lounge Bar, un espacio singular impulsado por El Hotel Pintor el Greco, que combina coctelería de autor, música y una cocina contemporánea con sello propio de la mano del Chef Víctor Sánchez - Beato.

Propiedad de la familia Pastor Muñoz, vinculada al sector turístico de la ciudad de Toledo desde hace casi 40 años, el Hotel Pintor el Greco, y ubicado junto a él en la calle Alamillos del Tránsito, El Candil Lounge Bar renace y se inaugura en una nueva ubicación con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para los amantes de las experiencias gastronómicas integrales, donde el sabor, la estética y la atmósfera conviven en equilibrio.

La inauguración reunió a profesionales del sector hostelero, entre ellos, Tomás Palencia, presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo (AHT), y Alfonso Silva, también representante de AHT; además de colaboradores y representantes institucionales que pudieron conocer de primera mano la nueva propuesta del chef toledano, reconocible por su enfoque creativo y su apuesta por el producto local.

Apertura de El Candil – Lounge Bar en Toledo.

Durante la velada, los asistentes degustaron una selección de cócteles de autor diseñados por el equipo de bartenders del nuevo espacio, maridados con pequeñas elaboraciones gastronómicas que reflejan el espíritu de la cocina de Sánchez-Beato: técnica, sensibilidad y respeto por el producto.

La música en directo y la cuidada ambientación completaron una noche en la que Toledo volvió a situarse como escenario de la gastronomía más innovadora, que abrirá sus puertas en horario de 12:00 a 24:00 miércoles, jueves y domingo; y en horario de 12:00 a 01:30 viernes y sábado, ofreciendo un exquisito ambiente y ampliando la oferta de los tardeos toledanos (en días programados).

El Candil – Lounge Bar en Toledo.

“Queremos que El Candil sea un espacio donde compartir, descubrir y disfrutar, donde la coctelería dialogue con la cocina y la creatividad forme parte de cada detalle”, destacó María Pastor, gerente del establecimiento, durante la apertura.

Con esta incorporación, el Hotel Pintor El Greco refuerza su compromiso con la excelencia y la innovación, sumando un nuevo concepto a su propuesta de restauración y ocio en el corazón del Casco Histórico. Contribuyendo además a revitalizar el entorno de la Judería.

El Candil – Gin Club se integra así en la línea de proyectos que consolidan a Toledo como destino gastronómico de referencia en Castilla-La Mancha, donde tradición y vanguardia continúan encontrando un espacio común, siendo referente en calidad, innovación y sinónimo de excelencia en el servicio.