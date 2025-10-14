'Talavera en el Corazón' une arte y solidaridad con una gala benéfica en apoyo a la salud mental

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado la importancia y el valor solidario de iniciativas como la gala 'Talavera en el Corazón', organizada por la Asociación Músico Cultural Always Elvis y el Círculo de las Artes de Talavera, con la colaboración del Ayuntamiento.

Durante la presentación del evento, Gregorio ha subrayado que este tipo de propuestas "permiten disfrutar del talento local mientras se apoya a quienes más lo necesitan".

En esta ocasión los fondos recaudados se destinarán a la labor que desarrolla ATAFES en favor de la visibilización e integración social de las personas con enfermedades mentales.

Presentación 'Gala Solidaria' Talavera de la Reina Ayuntamiento de Talavera de la Reina

La gala se celebrará el domingo 9 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro Palenque, y las entradas, con un precio simbólico de 8 euros.

Entradas

Podrán adquirirse en la sede de ATAFES, así como en distintos puntos de la ciudad: Cafetería Misa de Una, Cafetería San Francisco, Bar Las Gaviotas y Bar la Gioconda, además de a través de redes sociales.

El programa incluirá una amplia variedad artística, con actuaciones de música, danza, teatro y moda. Entre los participantes figuran Rosa María Loaisa, Academia Alma, Expresión Rítmica, Los Tres Ositos, entre otros.

Actuaciones

También se contará, por primera vez, con la actuación de la Coral Acuarelas de Sonrisas. La gala será presentada por Isabel Alcojor, acompañada por varios artistas talaveranos y un número de sorpresas que completarán el espectáculo.

Gregorio ha agradecido el trabajo y la dedicación de todas las personas y entidades implicadas en la organización del evento, destacando "su compromiso con una gran causa como es la visibilización e integración social de los afectados por una enfermedad mental".

Participación

Asimismo, hizo un llamamiento a la ciudadanía: "Animo a toda Talavera y a la comarca a unirse con el corazón y volver a hacer una gala solidaria donde se demuestre la ciudad solidaria que somos", ha expresado el alcalde.

La gala 'Talavera en el Corazón' se consolida así como una de las citas culturales y benéficas más destacadas del calendario local, uniendo arte, solidaridad y compromiso social en beneficio de una entidad que trabaja día a día por la salud mental y la inclusión en Talavera de la Reina.